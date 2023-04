Les nouvelles fonctionnalités d’Apple iPadOS 17 dévoilées

Ces derniers temps, le blogueur technologique de Twitter @ analyste941 a révélé de bonnes informations sur les produits Apple à venir. Le blogueur révèle qu’Apple iPadOS 17 inclura d’énormes changements pour les utilisateurs d’iPad. Le système aura de nouvelles fonctionnalités telles que la nouvelle fonction Stage Manager et une interface d’écran de verrouillage personnalisée. Selon le tweet, voici quelques-uns des changements

Prise en charge de la webcam du moniteur externe

Paramètres de la source de sortie audio

Diffusez plusieurs sources audio/vidéo à la fois avec Stage Manager activé

Station d’accueil redimensionnable (dans les paramètres d’affichage externe uniquement)

Affichage de l’iPad en veille ; l’affichage externe reste allumé

Le leakster a correctement prédit certains détails de l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro avant sa sortie. Cependant, tout comme les autres fuites, nous devons prendre cela avec un grain de sel. Ce n’est pas un teaser officiel donc nous ne pouvons pas être certains que ces changements viendront.

Le leaker a également déclaré qu’Apple travaillait sur un « iPadOS 17 spécial » pour l’iPad supposé plus grand. Des sources telles que Ross Young ont précédemment déclaré qu’Apple travaillait sur un iPad de 14,1 pouces qui pourrait être lancé cette année ou au début de 2024, et un modèle de 16 pouces serait même en préparation. Une « édition spéciale » d’iPadOS 17 prendrait en charge deux écrans de fréquence de rafraîchissement de 60 Hz à résolution 6K, mais la source n’a pas fourni plus de détails sur la mise à jour.

De plus, dans le cadre d’iPadOS 17, Apple se prépare également à apporter « toutes les fonctionnalités » de personnalisation de l’écran de verrouillage de l’iPhone à l’iPad, telles que les préférences pour la position de l’horloge sur l’écran de verrouillage de l’iPad.

Spécial iPadOS 17

iPadOS 17 est une mise à jour logicielle à venir pour les iPad, qui devrait être officielle à la WWDC le 5 juin 2023. Il y a des rumeurs selon lesquelles une version spéciale d’iPadOS 17 est en préparation et c’est pour les modèles d’iPad plus grands. Le rapport affirme que ce système est destiné à l’iPad 14,1 pouces avec une puce M3 Pro qui devrait sortir l’année prochaine. Il y a aussi des rumeurs de nouvelles fonctionnalités, telles que Stage Manager et un écran de verrouillage repensé. Cependant, il manque suffisamment d’informations sur les nouvelles fonctionnalités. Cela pourrait suggérer qu’Apple a l’intention d’en faire une itération améliorant les performances plutôt que de déployer trop de nouvelles fonctionnalités.

Il n’y a pas beaucoup d’informations sur les fonctionnalités de la version spéciale d’iPadOS 17 qui est en cours de développement pour les modèles d’iPad plus grands. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles cette version d’iPadOS 17 inclura la prise en charge de plusieurs écrans. Cela élargirait les capacités de Stage Manager. Il permettra également aux utilisateurs d’effectuer plusieurs tâches et de travailler dans des applications distinctes et de faire glisser et déposer des fichiers et des fenêtres entre les deux écrans. Cependant, on ne sait pas quand (ou si) cette version d’iPadOS 17 sortira

iPads qui ne recevront pas la mise à jour iPadOS 17

Selon les rapports, l’iPad de 5e génération et les deux modèles d’iPad Pro de 1re génération ne recevront pas la nouvelle mise à jour. Le rapport a été confirmé par iPhonesoft. Ce n’est pas une grande surprise que ces appareils ne reçoivent pas la mise à jour. L’iPad de 5e génération est arrivé sur le marché en 2017 tandis que l’iPad Pro de 1re génération a été mis en veilleuse en 2015.

Bien que la nouvelle mise à jour ne soit pas nouvelle, elle pourrait encore faire du buzz. Les utilisateurs pourraient installer des logiciels sans passer par l’App Store si Apple est contraint d’autoriser le chargement latéral. Apple est contre ça. Cependant, à la lumière des nouvelles lois européennes, Apple pourrait être contraint d’adopter cette méthode, du moins en Europe.

Les nouvelles fonctionnalités d’iPadOS 17 et la manière dont les utilisateurs y réagiront restent à définir. Certains anciens modèles d’iPad ne fonctionneront pas avec les nouvelles fonctionnalités, et certains pourraient ne pas toutes les obtenir. Apple met fin à la prise en charge des anciens modèles d’iPad dans le but d’inciter les utilisateurs à passer aux versions plus récentes. Les entreprises technologiques ont tendance à utiliser fréquemment cette tactique.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine