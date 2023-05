Le PDG de Spotify et Elon Musk s’associent contre les règles de l’App Store d’Apple

De plus en plus de développeurs d’applications ne sont pas satisfaits des politiques actuelles de l’App Store d’Apple. Pour certains, il y a de l’espoir dans les nouvelles règles de l’UE qui pourraient forcer le géant à ouvrir iOS pour alterner les stores d’applications et les méthodes de facturation des applications. Cependant, ces changements pourraient être exclusifs à l’Europe, et les choses resteront les mêmes pour la grande majorité des marchés. Dans le but de changer les politiques d’Apple, il y a une forte pression venant de forces pertinentes comme Epic Games, et maintenant, Spotify et Elon Musk.

Spotify critique à nouveau les règles de l’App Store d’Apple et Musk est d’accord

Les responsables de Spotify ont déjà fait des déclarations publiques contre les politiques de l’App Store d’Apple, ainsi qu’Elon Musk. Désormais, les deux se sont associés contre les règles imposées par Apple aux développeurs. Dans une nouvelle conversation via Twitter, le PDG de Musk et Spotify, Daniel Ek, a remis en question les directives d’Apple. EK qualifie les règles d ‘ »absurdes » et Musk déclare qu’elles présentent un « grave problème de mise à l’échelle ».

La conversation a commencé lorsque Twitter a lancé un support permettant à tous les utilisateurs de proposer des « abonnements » sur la plate-forme. Musk a suivi l’annonce, après avoir été interrogé par les utilisateurs, pour expliquer pourquoi les abonnements mettent plus de temps à apparaître sur iPhone que sur le Web.

« Remarque, il faut quelques jours de plus pour que les abonnements deviennent actifs sur iPhone par rapport au Web, car tous les abonnements doivent actuellement être approuvés par Apple », a précisé Musk.

Le «mécontentement» de Spotify avec Apple est une vieille histoire

Bien sûr, il s’agissait d’une référence aux règles de l’App Store concernant les abonnements intégrés à l’application pour le contenu numérique. Twitter doit respecter ces règles pour les abonnements disponibles via l’application iPhone. Daniel Ek a alors décidé de citer le message de Musk pour critiquer davantage les règles d’Apple. Selon lui, il est absurde de voir comment cela évolue avec chaque créateur sur chaque plate-forme sur Internet. Il demande par ailleurs « Et si une plate-forme pensait que la bonne commission était de 0% ou 10% au lieu des 30% d’Apple? ». Musk répond en indiquant que cela devient un sérieux défi de mise à l’échelle.

Comme nous l’avons déjà dit, Spotify a été un adversaire de taille des directives de l’App Store. Le géant du streaming musical a déposé des plaintes antitrust contre Apple dans l’UE. Il a fait valoir que le géant pouvait proposer des abonnements Apple Music au sein de l’application sans aucune pénalité. Spotify, en revanche, doit donner à Apple 30 % (ou 15 % à partir de la deuxième année) de ses revenus d’abonnement s’il faisait de même. En ce qui concerne Musk, le PDG de Tesla a précédemment déclaré que les frais de l’App Store équivalaient à une taxe de 30 % sur l’utilisation d’Internet.

