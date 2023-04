Une entreprise saoudienne détrône Microsoft en tant que deuxième plus grande entreprise et bat Apple en tant qu’entreprise la plus précieuse

Depuis un certain temps déjà, les plus grandes entreprises du monde viennent toujours des États-Unis. Chaque année, chaque fois que les entreprises sont notées, il semble toujours que les 5 premières places soient toujours réservées aux entreprises américaines. Les goûts d’Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla, etc. ont développé la culture de rester au top des classements. Cela a semblé normal pendant un certain temps maintenant, vous laissant avec des questions comme ; que font les entreprises des autres pays ?

La société saoudienne Saudi Aramco déplace Microsoft de la deuxième place

Eh bien, les États-Unis en tant que pays se situent au sommet en tant que plus grande économie du monde avec un PIB d’environ 22 000 milliards de dollars. Le pays a également développé un environnement propice aux affaires. Cela ouvre la voie à l’innovation, à l’entrepreneuriat et à l’investissement. De nombreux facteurs différents ont contribué à l’énorme succès des entreprises américaines. Cependant, nous avons un intrus inattendu.

Si une autre entreprise pouvait rejoindre les entreprises américaines au sommet, la plupart des gens s’attendaient à ce que l’entreprise soit chinoise. Mais étonnamment, la société est une société saoudienne. Il porte le nom de Saudi Aramco. Entreprise publique pétrolière et gazière fondée en 1933.

Saudi Aramco est devenue la deuxième plus grande entreprise au monde. Il a dépassé Microsoft et arrive juste derrière Apple. La compagnie pétrolière saoudienne a maintenant une valeur de 2,11 billions de dollars (7,92 billions de riyals saoudiens). Cette évaluation fait suite à l’annonce du prince héritier Mohammed Bin Salman au début du mois. Concernant le transfert de quatre pour cent (4%) des actions d’Aramco à Sanabil Investments. Cette société d’investissement est détenue à 100% par le Saudi Public Investment Fund. Les actions de la société sont passées à 36 riyals (9,60 dollars) mercredi, selon le site Internet Al-Arabiya.net.

Saudi Aramco pourrait bientôt dépasser Apple

En 2022, Saudi Aramco a réalisé ses bénéfices les plus élevés depuis sa cotation. Ses bénéfices ont augmenté de 46,5 % pour atteindre 604 milliards de riyals (161 milliards de dollars), contre 412,4 milliards de riyals (109 milliards de dollars) en 2021. Aramco est actuellement l’entreprise la plus rentable au monde. Le classement sur le site Web Companies Market Cap a révélé son énorme profit. Ses bénéfices pour 2022 ont dépassé les bénéfices combinés d’Apple, Microsoft et ExxonMobil. Oui, vous avez bien lu, il les a surpassés tous les trois combinés.

Dans un récent rapport, Fitch Ratings a relevé la note de Saudi Aramco à A+ avec une perspective stable. L’industrie pétrolière a été confrontée à de nombreux défis au cours de la dernière année. Malgré tout cela, Aramco a continué à bien performer. Sa valeur et ses bénéfices témoignent de son succès et de la force de l’économie saoudienne.

Alors que l’entreprise continue de croître et de se développer, il sera intéressant de voir comment elle maintient sa position. Au vu du rythme de sa croissance, il est très facile de prédire que Saudi Aramco finira par s’asseoir au sommet d’Apple.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine