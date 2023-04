Les rendus Google Pixel Fold révélés avec une lunette dégoûtante

Le marché des téléphones portables pliables gagne en maturité et nous nous attendons à ce que davantage de marques lancent des téléphones pliables. Samsung est toujours au top pour le moment, bien que d’autres marques comme Huawei, Vivo, Motorola et Xiaomi aient des téléphones pliables décents. À l’heure actuelle, deux marques américaines de téléphones mobiles, Google et Apple, travaillent sur leurs téléphones pliables. Cependant, il semble que le modèle de Google sera lancé avant Apple. Il y a quelques heures, un blogueur technologique populaire @evleaks a révélé un rendu du prochain Google Pixel Fold. D’après le rendu, lorsque le téléphone portable se plie, l’écran extérieur est exactement ce à quoi nous nous attendions. Cependant, lorsque l’appareil est déplié, l’écran intérieur est livré avec des lunettes très épaisses comme nous l’avons fait il y a cinq ans.

Sur le marché des téléphones portables pliables, ceux qui ne veulent pas de produits chinois n’ont vraiment pas beaucoup d’options à part Samsung. Ainsi, ce sera cool de voir le Google Pixel Fold mettre une certaine pression sur Samsung. À l’heure actuelle, il n’a que très peu ou pas de rival en raison de la niche du marché.

Google Pixel Fold – À quoi s’attendre

Google s’apprête à lancer son tout premier téléphone mobile pliable, le Pixel Fold, en juin 2023. Le téléphone sera annoncé lors de la conférence annuelle des développeurs, Google I/O, le 10 mai. Le Pixel Fold sera en concurrence avec les téléphones pliables de Samsung. et sera commercialisé comme résistant à l’eau et au format de poche, avec un écran extérieur mesurant 5,8 pouces de diamètre. Le téléphone s’ouvrira comme un livre pour révéler un petit écran de 7,6 pouces de la taille d’une tablette. Ce nouvel appareil aura la même taille que l’écran du téléphone pliable de Samsung. Google prévoit de commercialiser le Pixel Fold comme ayant « la charnière la plus durable sur un téléphone pliable ». De plus, cet appareil offrira une option d’échange de téléphone.









Le Pixel Fold donnera à Google une chance de montrer à quoi ressemble une expérience de téléphone pliable entièrement conçue par Google. D’autres Pixels ont des fonctionnalités exclusives qui ne sont pas disponibles sur tous les téléphones Android, comme la puce de sécurité Titan M de Google et la puce d’apprentissage automatique personnalisée de l’entreprise. Le téléphone devrait être le plus cher de la gamme de smartphones Pixel à 1 700 $ et plus. Cependant, certaines rumeurs suggèrent que Google tentera de réduire le prix de la série Samsung Z Fold en vendant le Pixel Fold pour 1 400 $, soit 400 $ de moins que le Samsung Z Fold 3.

L’un des défis les plus importants pour les téléphones pliables est la durabilité de la charnière. Google affirme que le Pixel Fold aura « la charnière la plus durable sur un téléphone pliable ». Le téléphone pèsera environ 284 grammes et sera résistant à l’eau. Les départements de conception et de caméra du téléphone ont été divulgués, et une vidéo partagée par un leaker connu, Kuba Wojciechowski, pourrait bien être notre tout premier regard réel sur le Pixel Fold en action. La vidéo montre l’ouverture et la fermeture du téléphone, et la charnière semble solide et durable.

Derniers mots

Avec les énormes cadres de cet écran extérieur, le rapport écran/corps sera relativement faible. Espérons que les utilisateurs pourront ignorer cet inconvénient. Le Pixel Fold est un téléphone très attendu qui viendra concurrencer les téléphones pliables de Samsung. Google prévoit de commercialiser le téléphone comme résistant à l’eau et au format de poche, avec un écran extérieur de 5,8 pouces de diamètre. Le téléphone s’ouvrira comme un livre pour révéler un petit écran de 7,6 pouces de la taille d’une tablette, de la même taille que l’écran du téléphone pliable de Samsung. Le téléphone aura « la charnière la plus durable sur un téléphone pliable » et pèsera environ 284 grammes. Les départements de conception et de caméra du téléphone sont déjà publics mais pas officiels. Il existe également une vidéo d’un leaker connu, Kuba Wojciechowski, qui donne plus d’informations sur le Pixel Fold en action. Cependant, nous devrons croiser les doigts et attendre encore quelques jours.

