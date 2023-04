Vivo S17e obtient la certification 3C ; Dimensity 7200 et 80W de charge en remorque

Vivo a eu l’une de ses plus grandes sorties au mois d’avril. Après le lancement du Vivo X Fold2, du Vivo Pad 2 et du tout nouveau Vivo X Flip, les marques préparent des mises à jour pour le marché du milieu de gamme. Aujourd’hui, un nouveau téléphone Vivo de la série S a été repéré sur la certification 3C. L’appareil en question a passé la certification obligatoire de la Chine avec le numéro de modèle v2285a. Selon la station de chat numérique Tipster, le téléphone en question est le Vivo S17e et dispose d’une charge de 80 W. Dans les nouvelles connexes, les iQOO Neo 8 (v2301a) et 8 Pro (v2302a) sont également passés par le régulateur 3C avec une charge rapide de 80W.

Caractéristiques présumées des Vivo S17e, S17 et S17 Pro

Le pronostiqueur Digital Chat Station a révélé que les Vivo S17 et S17 Pro emballeront les écrans BOE OLED avec une résolution de 1,5K. La série Vivo S17 comportera des écrans incurvés, et nous nous attendons à ce que le Vivo S17e conserve également ce design (form factor). Il semble que les trois téléphones embarqueront la même charge de 80 W. Pour rappel, il s’agissait de la technologie de charge la plus avancée de Vivo. Cependant, avec la montée en puissance de la charge de 120 W sur les produits phares, la société déplace la technologie vers des appareils plus bas dans la hiérarchie. Quoi qu’il en soit, ne confondez pas la série Vivo S avec des téléphones standard de milieu de gamme, ils sont plus probablement présentés comme des téléphones « premium milieu de gamme ».

Les Vivo S17 et S17 Pro apporteront des appareils photo principaux Sony IMX766 de 50 MP avec OIS, et comprendront également un téléobjectif portrait de 12 MP. Nous pensons que le Vivo S17e aura une configuration plus simple avec le tireur ultra large et macro. Le Vivo S17e apportera le MediaTek Dimensity 7200 qui est un chipset vraiment impressionnant pour le marché du milieu de gamme. Il bénéficie d’une fabrication de 4 nm et de cœurs ARMv9. Les modèles supérieurs apporteront probablement des puces de la série Dimensity 8000 ou tout autre équivalent Snapdragon.

iQOO Neo8 Pro bientôt disponible

Comme nous l’avons déjà dit, l’iQOO Neo8 a également été repéré lors de la certification 3C. Le téléphone avec le numéro de modèle « vivo V2302A » est également apparu sur la liste AnTuTu. Il possède le tout nouveau MediaTek Dimensity 9200+ qui a obtenu un score élevé de 1368597 points.

Vivo a beaucoup de produits à dévoiler dans les prochains mois, et nous suivrons cela de près.

