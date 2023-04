Honor revient pour mordre Huawei et Apple

Honor commence à montrer ses muscles face aux grands noms de l’industrie des smartphones. Le fabricant chinois de smartphones a décidé de tout mettre en œuvre, tant au niveau matériel que logiciel. Le PDG de la société, Zhao Ming, a récemment fait des déclarations audacieuses. Selon le PDG, Honor est prêt à défier à la fois Huawei et Apple en termes de logiciels.

Il a fait cette déclaration lors d’un événement organisé au centre de R&D d’Honor à Shenzhen. Le PDG Zhao Ming a révélé les plans ambitieux de l’entreprise pour affronter iOS d’Apple et HarmonyOS de Huawei. Les dépenses de R&D d’Honor en 2022 représentent 10 % des dépenses totales de l’entreprise. C’est l’une des raisons pour lesquelles Ming est si optimiste quant à l’avenir de MagicOS.

Le PDG d’Honor qualifie l’iPhone d’appareil inférieur soutenu par iOS

Ming a affirmé que les smartphones d’Apple avaient un matériel de qualité inférieure, un design obsolète et une mauvaise réception. Ils ont également une faible autonomie par rapport à de nombreux smartphones Android, y compris la série Magic 5 d’Honor. Malgré le mauvais matériel, l’iOS d’Apple et l’écosystème qu’il fournit sont les principales raisons pour lesquelles les gens affluent vers la marque.

Bien que l’iOS d’Apple soit fluide, fiable et puissant, Honor prévoit de concurrencer ses futures itérations de MagicOS. La société vise également à construire un écosystème riche qui pourrait défier non seulement Apple mais aussi HarmonyOS de son ancien partenaire Huawei.

Honor a beaucoup investi dans la recherche et le développement afin de défier iOS

Ming a noté que Honor investit massivement dans la R&D pour atteindre ses objectifs. La société a également souligné qu’elle ne se concentrait pas uniquement sur la construction d’un système d’exploitation pour smartphone. Il a l’intention de créer un écosystème complet qui comprend des appareils et des appareils portables intelligents pour la maison et, bien sûr, des smartphones.

Honor est optimiste quant à la possibilité d’atteindre ses objectifs ambitieux en offrant une expérience utilisateur supérieure via MagicOS. Par ailleurs, la société prévoit d’accroître sa présence mondiale. Il vise à le faire en élargissant ses offres de produits et en recherchant des parts de marché sur de nouveaux marchés.

En conclusion, le PDG d’Honor est confiant dans l’avenir de MagicOS. Il croit fermement en la capacité de l’entreprise à affronter iOS et HarmonyOS. En investissant massivement dans la R&D et en construisant un écosystème riche, Honor espère offrir une expérience utilisateur supérieure et défier non seulement Apple mais aussi son ancien partenaire Huawei avec son HarmonyOS.

