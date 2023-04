Redmi Note 12R Pro lancé avec Snapdragon 4 Gen 1

La famille Redmi Note 12 devient un peu plus confuse et encombrée aujourd’hui. Redmi lance déjà une multitude de variantes aux noms distincts, et aujourd’hui, comme prévu, le Redmi Note 12R Pro s’ajoute au décompte. Il intervient quelques jours après le lancement du Redmi Note 12 Turbo et le lancement du Redmi Note 12 Pro 4G. Le téléphone offre des performances modérées mais se débrouille bien dans tous les autres aspects. Par exemple, il s’agit d’un téléphone économique avec jusqu’à 12 Go de RAM, un indice IP53, un écran OLED et une connectivité 5G. Sans plus tarder, voyons ce que cela apporte à la table.

Redmi Note 12R Pro – Caractéristiques et caractéristiques

Le Redmi Note 12R Pro conserve la même taille d’affichage que la grande majorité des téléphones Redmi – 6,67 pouces. Il s’agit d’un écran OLED avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Cet écran est assez lumineux avec 1 200 nits de luminosité maximale. Il a la conception de perforation centrée habituelle pour le tireur de selfie.

Sous le capot, nous avons le chipset Snapdragon 4 Gen 1 de Qualcomm. Ce n’est pas un mauvais chipset, mais c’est le plus bas de la hiérarchie de Qualcomm. C’est donc là que Xiaomi coupe les coins ronds. Quoi qu’il en soit, les performances des applications générales ne devraient pas souffrir grâce à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Il convient de noter qu’il s’agit des normes de stockage LPDDR4X RAM et UFS 2.2.

En termes d’optique, le Redmi Note 12R Pro simplifie les choses avec un système à double caméra. Malheureusement, il n’y a qu’un seul capteur sur lequel écrire – un appareil photo de 48 MP. L’autre tireur est une caméra de profondeur de 2 MP. L’appareil tire son énergie d’une énorme batterie de 5 000 mAh avec un support de charge rapide de 33 W. Le téléphone dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales latéral qui sert également de bouton d’alimentation.

