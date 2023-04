Comment réparer Spectrum Remote ne fonctionne pas avec Cable Box [6 Solutions]

Vous rencontrez des problèmes avec votre télécommande Spectrum Cable ? Voici quelques solutions que vous pouvez suivre pour réparer Spectrum Remote qui ne fonctionne pas avec Cable Box.

Il y a tellement de solutions différentes parmi lesquelles vous pouvez choisir pour regarder la télévision à la maison. Vous pouvez tout faire avec des services de streaming basés sur Internet, ou vous pouvez vous en tenir à la télévision par câble ou vous pouvez opter pour l’un des décodeurs câblés fournis par des réseaux populaires tels que Spectrum et même AT&T. En ce qui concerne les décodeurs comme Spectrum, vous pouvez également utiliser une télécommande qui vous aide à contrôler de nombreuses fonctions.

La télécommande est un élément essentiel de nombreuses technologies, y compris le décodeur câble. Avec la télécommande, vous pouvez changer de chaîne, régler le volume et même modifier les paramètres de vos sorties audio et vidéo. Mais que faites-vous si la télécommande de votre décodeur Spectrum ne fonctionne pas ? Nous vous proposons quelques solutions de dépannage.

6 solutions pour réparer la télécommande Spectrum qui ne fonctionne pas avec la boîte de câble

Avant de simplement sortir et vous procurer une nouvelle télécommande pour votre décodeur de câble Spectrum, il est préférable de déterminer ce qui ne va pas avec la télécommande et de voir si vous pouvez le réparer. Parce qu’il est toujours bon de voir si la télécommande est réparable ou non. De plus, vous économisez également de l’argent au lieu d’aller acheter une autre télécommande, seulement pour voir que votre ancienne télécommande avait un petit problème qui pourrait facilement être résolu. Essayez donc ces étapes avant d’obtenir une toute nouvelle télécommande pour votre décodeur Spectrum.

Vérifiez les piles

Les piles alimentent la télécommande de votre décodeur Spectrum. Ainsi, si les piles de la télécommande sont faibles, la télécommande ne fonctionnera pas correctement. Donc, ce que vous devez faire est d’éteindre le décodeur et votre téléviseur. Maintenant, ouvrez le couvercle arrière de la télécommande pour le compartiment des piles et retirez les anciennes piles. Vérifiez également que les piles n’ont pas été déformées ou qu’elles ne fuient pas.

Procurez-vous un jeu de piles neuves et insérez-les dans le compartiment à piles. Maintenant, allumez votre téléviseur et le décodeur. Utilisez la télécommande et voyez si tout fonctionne bien. La télécommande devrait fonctionner correctement si les piles étaient le problème. Si la télécommande ne fonctionne pas, vous pouvez essayer la solution suivante.

Redémarrez le décodeur câble

Oui, si vous pensez que les piles de la télécommande étaient en bon état, vous voudrez peut-être simplement redémarrer le décodeur. La télécommande peut ne pas fonctionner probablement à cause d’un bug qui empêche temporairement le décodeur du câble du spectre de détecter la télécommande. Dans ce cas, éteignez simplement le décodeur Spectrum et débranchez-le de la source d’alimentation. Ne vous inquiétez pas, débrancher le décodeur câble de la source d’alimentation ne formatera ni ne réinitialisera le décodeur câble. Une fois le décodeur débranché, laissez-le débranché pendant une bonne minute ou deux.

Une fois le temps écoulé, vous pouvez rebrancher le décodeur sur sa source d’alimentation et allumer le décodeur. Maintenant, utilisez la télécommande et voyez si une fonction fonctionne. Si c’est le cas, votre télécommande fonctionne parfaitement et un petit redémarrage de votre décodeur Spectrum a suffi.

Vérifier les boutons de la télécommande

Étant donné que le robot est l’appareil le plus utilisé, les risques qu’il se salisse sont assez élevés. Lorsque la télécommande est sale, il est possible que la saleté glisse dans les fentes des boutons de la télécommande de votre décodeur Spectrum. Une fois que la saleté s’est installée, les boutons ont tendance à se coincer dans la télécommande elle-même. Lorsqu’un bouton est maintenu enfoncé pendant longtemps, le fait d’appuyer sur d’autres boutons de la télécommande ne sera pas capturé par le décodeur Spectrum. Donc, si vous voyez l’un des boutons coincé ou enfoncé, prenez un cure-dent ou un outil d’éjection de carte SIM et nettoyez la saleté, puis essayez d’appuyer à nouveau sur le bouton.

Nettoyer la télécommande et le décodeur câble

La télécommande du boîtier de câble de Spectrum utilise l’infrarouge pour communiquer entre les deux appareils, les deux appareils doivent être dans la même ligne de mire. De plus, il ne devrait y avoir aucun type de saleté ou quoi que ce soit bloquant les capteurs. S’il y en a, procurez-vous un chiffon doux et sec et nettoyez délicatement la partie supérieure de la télécommande ainsi que la partie avant du décodeur Spectrum. Une fois nettoyé, testez la télécommande. Il devrait fonctionner aussi bien avec le décodeur câble de Spectrum.

Vérifiez les dommages et les pièces détachées

Une télécommande endommagée est susceptible de mal fonctionner et d’entraîner une télécommande qui ne fonctionne pas. Vérifiez donc s’il y a des dommages physiques à l’extérieur de la télécommande. En ce qui concerne l’intérieur, vous pouvez secouer doucement la télécommande et écouter s’il y a un bruit de pièces détachées frappant le corps interne de la télécommande. Si vous entendez trop de bruit ou si la télécommande est endommagée d’une manière qui ne peut pas être réparée, eh bien, une nouvelle télécommande de remplacement est la seule option la plus sûre pour le moment.

Réinitialiser la télécommande du décodeur Spectrum

Comme beaucoup d’autres appareils électroniques, une simple réinitialisation ou une réinitialisation d’usine de l’appareil aide à résoudre une tonne de problèmes que vous auriez pu rencontrer auparavant. Cela étant dit, vous pouvez également effectuer une réinitialisation de la télécommande de votre décodeur Spectrum. Voici les étapes à suivre pour réinitialiser la télécommande de votre décodeur Spectrum. Guide détaillé ici.

Saisissez la télécommande du décodeur Spectrum et appuyez sur le bouton TV. Tout en maintenant la touche TV enfoncée, appuyez sur la touche OK de la télécommande. Relâchez les deux boutons. Les boutons AUX, TV et DVD clignoteront. À ce moment, le voyant du bouton TV reste allumé. Vous devez appuyer sur le bouton Supprimer et le maintenir enfoncé pendant trois secondes. Pendant ce temps, le bouton Tv clignotera puis s’éteindra. Voici comment effectuer une réinitialisation d’usine sur la télécommande de votre décodeur Spectrum.

Remplacer la télécommande

Si aucune des solutions de dépannage ne vous a aidé à réparer la télécommande du décodeur, il est préférable de remplacer votre télécommande. La façon la plus simple de le faire est de visiter votre store Spectrum local et de le faire remplacer. Cependant, si vous n’avez pas de store disponible localement, une bonne option serait de vous procurer une télécommande universelle. La télécommande universelle vous aidera à contrôler votre décodeur ainsi que votre téléviseur en toute simplicité. Tout ce que vous avez à faire est de le programmer manuellement ou automatiquement et la télécommande fonctionnera dès la sortie de la boîte.

Conclusion

Ceci conclut le guide de dépannage que vous pouvez suivre pour résoudre la télécommande du décodeur Spectrum qui ne fonctionne pas du tout. La plupart du temps, les problèmes avec les télécommandes sont mineurs et peuvent être résolus facilement. Dans de rares cas, vous voudrez peut-être obtenir une télécommande de remplacement immédiatement. Alternativement, vous pouvez également contacter le support Spectrum et voir quelles options ils ont pour votre télécommande. Ils peuvent parfois avoir une option d’envoi postal où ils remplaceront votre télécommande et vous la recevrez dans votre courrier en quelques jours ou moins. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

En rapport:

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.