Ordinateur portable SuperSlim Gram de LG : conception ultra-mince, écran OLED époustouflant

En matière d’ultrabooks, rien ne vaut le MacBook. Mais ils coûtent un bras et une jambe, et tout le monde ne peut pas se le permettre. La meilleure chose à faire est donc de rechercher des offres basées sur Windows. Et ici, LG est inégalé sur le marché. La société sud-coréenne a récemment lancé le SuperSlim Gram. C’est un sérieux challenger du MacBook Air d’Apple, et pas seulement.

Points forts de LG SuperSlim Gram

Le LG Gram SuperSlim (anciennement Ultraslim) est considéré comme le « LG Gram le plus fin de tous les temps ». C’est du moins ce qu’a souligné le communiqué de presse de l’entreprise. Il mesure 0,43 pouce d’épaisseur – plus mince que le MacBook Air M2 – et dispose d’un écran OLED de 15,6 pouces, par rapport à l’écran IPS de 13,6 pouces d’Apple. Oh, et le LG pèse 2,2 livres de moins que le MacBook Air, qui pèse 2,7 livres.

Le LG Gram SuperSlim est maintenant disponible pour 1 699,99 $. Bien que cela puisse sembler trop cher, sachez qu’il est doté d’un processeur Intel Evo Core i7-1360P de 13e génération, de 16 gigaoctets de RAM LPDDR5 et d’un SSD de 512 Go. Il existe également trois interfaces USB-C (deux avec la capacité Thunderbolt 4 et une avec seulement USB 4) et une prise casque.

Il existe une option qui vous coûtera 1 999,99 $. Il est livré avec 32 Go de RAM et 2 To de stockage SSD. De plus, si vous mettez la main sur l’un des nouveaux modèles SuperSlim avant le 14 mai, LG lancera son moniteur externe USB-C 16 pouces +view Portable.

Il faut noter que bien que le SuperSlim ait un écran OLED, les modèles actuels n’ont qu’une résolution de 1080p. En comparaison, le plus petit MacBook Air d’Apple a un écran de résolution 2560 × 1664 plus élevé mais manque d’OLED.

Enfin, LG a dévoilé le SuperSlim au CES en janvier, aux côtés du reste de sa gamme Gram. Il comprenait les options habituelles de 14, 15, 16 et 17 pouces de la société et les ordinateurs portables colorés et légers LG Gram Style. Comme le SuperSlim, ils disposent d’un écran OLED et commencent à 2,2 livres.

