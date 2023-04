Ces 16 smartphones Xiaomi reçoivent maintenant la mise à jour MIUI 14

Xiaomi poursuit actuellement ses principales mises à jour logicielles. La société progresse dans la mise à jour de tous ses appareils éligibles vers la dernière mise à jour logicielle MIUI 14. Le géant chinois de la technologie a maintenant annoncé le prochain en ligne pour recevoir la grande mise à jour mondiale. Initialement, la société a confirmé 18 appareils qui étaient en ligne pour recevoir le logiciel MIUI 14. Ces 18 appareils comprenaient certains des appareils phares les plus récents. Ces appareils incluent les séries Xiaomi Mi 11, Xiaomi 12 et Xiaomi 12T.

Plus tard, la société a confirmé son intention de mettre à niveau environ douze (12) appareils POCO. Cependant, le processus de mise à jour des appareils POCO peut être un peu plus lent. En effet, la société a l’intention de déployer la mise à jour tout au long des deuxième et troisième trimestres de 2023.

16 appareils Xiaomi reçoivent la mise à jour MIUI 14

Dans un article sur Twitter, Xiaomi a confirmé qu’il déployait la mise à jour MIUI 14 sur 16 nouveaux appareils Xiaomi. Ces appareils sont les smartphones Xiaomi de 10e génération. Il comprend également certaines tablettes. Pour ce trimestre, la liste ci-dessous montre les appareils Xiaomi qui reçoivent actuellement la mise à jour du système MIUI 14. Ces appareils comprennent :

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10T Pro

Redmi 9T

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10 JE

Redmi Note 10S

Redmi Note 10T

Redmi Note 8 (2021)

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9T

Pad Redmi

Tablette Xiaomi 5

Android 12 et 13 peuvent exécuter la mise à jour MIUI 14

Il convient de noter que la mise à niveau vers le MIUI 14 n’indique pas nécessairement que l’appareil est mis à jour vers Android 13. Xiaomi base en fait le MIUI 14 sur Android 12 et Android 13. Cela indique que les appareils exécutant à la fois Android 12 et Android 13 sont éligibles pour recevoir la nouvelle mise à jour. La société a également confirmé la publication d’un deuxième plan de déploiement des appareils POCO distinct. Il existe également des plans de mise à jour distincts pour tous les appareils indiens que la société peut éventuellement partager sur son Compte Twitter indien.

