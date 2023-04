Elon Musk et le PDG de Spotify font équipe contre les règles « absurdes » de l’App Store d’Apple

Spotify et Elon Musk se sont déjà prononcés contre les directives de l’App Store d’Apple dans le passé. Dans un nouvel échange sur Twitter ce week-end, le PDG de Musk et Spotify, Daniel Ek, a de nouveau remis en question les directives d’Apple, Ek les qualifiant d' »absurdes » et Musk affirmant qu’elles présentent un « grave problème de mise à l’échelle ».

La conversation a commencé lorsque Twitter a lancé la semaine dernière un support permettant à tous les utilisateurs de proposer des « abonnements » sur la plate-forme. Musk a donné suite à l’annonce, après avoir interrogé les utilisateurs, pour expliquer pourquoi les abonnements mettent plus de temps à apparaître sur iPhone que sur le Web.

« Remarque, il faut quelques jours de plus pour que les abonnements deviennent actifs sur iPhone par rapport au Web, car tous les abonnements doivent actuellement être approuvés par Apple », a expliqué Musk.

Ceci fait référence aux directives de l’App Store concernant les abonnements intégrés au contenu numérique, que Twitter doit respecter puisque ces nouveaux abonnements sont disponibles via l’application iPhone.

Le PDG de Spotify, Daniel Ek, puis citation tweetée Le message de Musk et a de nouveau critiqué les directives d’Apple :

Ek : « C’est absurde… Comment cela évoluerait-il avec chaque créateur sur chaque plate-forme sur Internet ? Et qu’en est-il si une plate-forme pensait que la bonne commission était de 0 % ou 10 % au lieu des 30 % d’Apple ? » Musc: « Cela devient un sérieux défi de mise à l’échelle.

Spotify a été un opposant vocal aux directives de l’App Store dans le passé. La société a même déposé des plaintes antitrust contre Apple dans l’UE, arguant qu’Apple peut proposer des abonnements Apple Music dans l’application sans aucune pénalité, tandis que Spotify devrait donner à Apple 30% (ou 15% à partir de la deuxième année) de ses revenus d’abonnement si ça a fait pareil.

Pour sa part, Musk a précédemment déclaré que les frais de l’App Store d’Apple équivalaient essentiellement à une taxe de 30 % sur l’utilisation d’Internet.

