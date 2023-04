TicWatch Pro 5 arrive pour Apple Watch Ultra avec Snapdragon W5+ Gen 1

Il y a donc eu beaucoup d’investissements dans le développement de Wear OS. Mais même avec tout cela, des montres telles que Samsung Galaxy Watch et Pixel Watch ne pourraient que faire une petite brèche contre Apple Watch. C’est du moins ce que suggèrent les rapports sur les performances du marché. Cependant, Mobvoi semble être prêt à faire bouger les choses avec le TicWatch Pro 5.

Désormais, le TicWatch Pro 5 fourni avec Snapdragon W5 + Gen 1 n’a rien de nouveau. Cette information circule depuis juillet de l’année dernière. Mais depuis, nous n’avons pas vraiment eu de nouvelles informations sur la smartwatch. Eh bien, certains téléchargements errants de l’appareil viennent d’apparaître sur la page des produits canadiens d’Amazon. Et cela, avec une fuite Reddit, a montré à quel point la prochaine smartwatch sera puissante.

Caractéristiques et fonctionnalités de base de Mobvoi TicWatch Pro 5 révélées

D’après la dernière fuite, il semble tout à fait évident que le TicWatch Pro 5 contiendra le dernier Wear OS 3. Il sera également doté du chipset Snapdragon W5 + Gen 1 dont on parle beaucoup et d’une grande batterie de 611 mAh. Parallèlement à cela, la liste Amazon.ca nous a donné un aperçu du design.

Contrairement au TicWatch Pro 3, le TicWatch Pro 5 sera livré avec une seule couronne. De plus, il semblerait que Mobvoi ait opté pour un corps beaucoup plus fin. C’est à peu près tout sur les spécifications que les téléchargements errants sur Amazon canadien avaient à offrir. Et peu de temps après qu’Amazon ait remarqué ses erreurs, tout a été nettoyé.

Heureusement, un fil Reddit a doublé la fuite et nous a donné plus d’informations sur la prochaine smartwatch de Mobvoi. Selon les images de Reddit, le TicWatch Pro 5 sera livré avec un écran hybride OLED et ESTN de 1,43 pouces. Il s’agira d’un panneau 400p avec une fonction de coloration de rétroéclairage familière personnalisable par l’utilisateur.

Pour la protection et la durabilité, Mobvoi a opté pour Corning Gorilla Glass sur le TicWatch Pro 5. Il offrira également une durabilité MIL-STD-810H et des indices d’immersion dans l’eau de 5 ATM. Ainsi, vous pouvez vous attendre à ce que la smartwatch affronte facilement les conditions extérieures difficiles.

La smartwatch comportera Bluetooth 5.2 et WiFi 4 pour la connectivité. Il y a aussi une fonction baromètre et boussole avec des radios de suivi de localisation globale de variation. De plus, le TicWatch Pro 5 sera livré avec un haut-parleur et un micro intégrés, qui devraient gérer en douceur les appels téléphoniques en déplacement. Vous avez également NFC avec prise en charge de Google Wallet.

Comme pour les autres montres intelligentes haut de gamme, la TicWatch Pro 5 dispose de fonctionnalités biométriques et de suivi des performances sportives 24 heures sur 24. Cela inclut VO2 Max, suivi du sommeil, moniteur de fréquence cardiaque, stress, SpO2 et autres statistiques.

Batterie, stockage et RAM

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, la batterie apparemment de 611 mAh pourra offrir jusqu’à 80 heures d’autonomie. TicWatch Pro 5 dispose également d’une fonction de charge rapide qui peut remplir la batterie à 65 % en seulement 30 minutes. Par conséquent, vous n’aurez pas à vous inquiéter beaucoup lorsque la smartwatch sera à court de jus.

Mobvoi a également emballé le TicWatch Pro 5 avec un stockage et une RAM attrayants. Il est livré avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. En comparaison, c’est le double de la RAM et le quadruple du stockage du Pro 3. Mais tout comme les autres smartwatches Pro de Mobvoi, le Pro 5 sera un appareil lourd.

D’après ce que suggèrent les fuites, le TicWatch Pro 5 sera plus gros à 50,15 x 48 x 12,2 mm. Et en ce qui concerne le poids, les fuites suggèrent qu’il sera de 44,35 grammes. Cela dit, la seule chose qui n’apparaissait pas était le prix. Mais nous pensons que cela va fuir très bientôt. Et quand ce sera le cas, nous vous tiendrons au courant.

