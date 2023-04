Les États-Unis envisagent désormais de s’attaquer à Huawei Cloud Business

Le département du commerce des États-Unis ne semble pas encore en avoir fini avec Huawei. L’organisation américaine s’est maintenant concentrée sur une autre branche de l’activité de Huawei. Les sanctions sur les équipements réseau et les activités de smartphones de la société chinoise ne semblent pas suffisantes. La nouvelle cible est le Huawei Cloud. Selon un rapport de Reuters, la secrétaire du département du commerce, Gina Raimondo, a déclaré que les entreprises cloud chinoises pourraient constituer une menace pour la sécurité des États-Unis. Pour cette raison, Raimondo est maintenant sur le point d’apporter quelques modifications aux lois sur le contrôle des exportations. Elle a fait cette annonce en réponse aux pétitions de neuf sénateurs républicains. Ces sénateurs ont demandé à l’administration Biden d’interdire Huawei Cloud et d’autres sociétés basées sur le Cloud de Chine.

Le sénateur Bill Hagerty a d’abord proposé la lettre de révision. Il a déclaré que les entreprises chinoises de cloud computing s’engagent de plus en plus avec des entités étrangères. Certaines de ces entités étrangères sont sous sanctions des États-Unis. Par conséquent, s’engager avec eux pose un défi direct aux États-Unis. C’est aussi une menace pour les intérêts de sécurité nationale et économique des alliés américains. Raimondo a également ajouté qu’elle avait ajouté environ 200 entreprises chinoises à la liste des entités et qu’elle n’hésiterait pas à en ajouter d’autres.

À d’innombrables reprises, les responsables américains ont parlé des risques que représentent Huawei et d’autres entreprises chinoises. Cependant, ils n’ont pas été en mesure de fournir la moindre preuve de ces déclarations. Huawei, en revanche, a démenti ces affirmations sur plusieurs plateformes. Les sanctions ont frappé les entreprises de Huawei dans le monde entier, mais le géant chinois de la technologie fait de son mieux pour survivre. Pendant ce temps, les États-Unis n’abandonnent pas encore Huawei.

Le gouvernement américain a l’intention d’imposer une nouvelle sanction à Huawei Cloud

Les États-Unis ont placé Huawei pour la première fois sur la liste des entités en mai 2019. Beaucoup espéraient qu’il pourrait y avoir de bonnes nouvelles dans un proche avenir. Cependant, les choses ne cessent de s’aggraver pour Huawei. Le département américain du Commerce continue de surveiller les mouvements de Huawei. Vous cherchez d’autres moyens de paralyser l’entreprise. L’administration Biden continue d’exhorter les partenaires américains à cesser d’utiliser les produits et autres services Huawei.

Il est compréhensible que la cybersécurité soit devenue l’une des plus grandes menaces pour la sécurité des pays du monde entier. Par conséquent, chaque pays fera tout pour se protéger de telles attaques. Depuis quelques années, les États-Unis se méfient des avancées technologiques en Chine. Il dit que la technologie chinoise pose des risques pour la sécurité des États-Unis et de leurs alliés. Pour cette raison, plusieurs nations ont suivi le chemin des États-Unis en interdisant Huawei. Principalement, ils interdisent à Huawei de participer à la construction de leurs infrastructures de réseau.

La décision du département américain du commerce de cibler d’autres entreprises de Huawei pourrait encore plus nuire à Huawei. La possibilité d’annoncer une nouvelle loi sur le contrôle des exportations juste pour freiner l’activité cloud de Huawei mettra en évidence davantage de problèmes de sécurité. Les tensions géopolitiques persistantes entre les États-Unis et la Chine ne feront qu’empirer les choses pour Huawei. Les États-Unis exhortent actuellement leurs alliés à considérer les risques de sécurité avant d’utiliser tout produit ou service chinois.

Huawei Cloud est-il vraiment une menace ?

La triste vérité est que la plupart des produits et services technologiques peuvent constituer des menaces sécuritaires ou économiques pour n’importe quel utilisateur ou pays. Tant que les utilisateurs donnent leurs données personnelles à ces produits et services, personne n’est entièrement en sécurité. Les États-Unis ont prêché à plusieurs reprises que les technologies chinoises constituaient des menaces pour la sécurité. Pourtant, il n’a pas encore fourni de preuve unique pour étayer ces affirmations. Pendant ce temps, même le dollar américain peut constituer une menace économique pour de nombreux pays du monde.

Presque tous les pays du monde utilisent le dollar américain dans toutes les transactions internationales, ce qui fait du dollar une arme pour les États-Unis. Par exemple, lorsque les États-Unis imposent une sanction financière à un pays, ce pays ne peut pas utiliser le dollar américain pour effectuer des transactions internationales. Dans l’ensemble, les États-Unis considèrent la Chine comme la menace la plus proche de leur suprématie et essaient par tous les moyens d’empêcher que cela ne se produise.

Pour l’instant, nous attendons de voir la décision finale du département du commerce concernant les nouvelles règles de contrôle des exportations. Quelle que soit la décision finale, nous informerons nos lecteurs.

