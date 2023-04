Rumeurs iPadOS 17: nouvelles fonctionnalités de Stage Manager, personnalisation de l’écran de verrouillage, etc.

iPadOS 17 inclurait une poignée de changements notables pour les utilisateurs d’iPad. Les rumeurs suggèrent que la mise à jour apportera des améliorations à Stage Manager, la prise en charge des widgets et de la personnalisation de l’écran de verrouillage, et plus encore.

Source de la fuite est @analyste941 sur Twitter, qui n’a pas d’antécédents établis à long terme de fuites iOS précises. Ils ont cependant correctement prédit certains détails de l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro avant sa sortie. Jusqu’à ce que ces rumeurs soient corroborées par d’autres sources, nous les traiterions avec scepticisme.

D’après le leaker, l’un des principaux domaines d’intérêt pour iPadOS 17 sera Stage Manager. Apple a lancé Stage Manager en tant que nouvelle interface multitâche dans le cadre d’iPadOS 16, mais la fonctionnalité a reçu des commentaires variés de la part des utilisateurs expérimentés d’iPad. Dans le cadre d’iPadOS 17, Apple aurait plusieurs mises à jour en store pour Stage Manager, bien qu’il semble que la base de la fonctionnalité restera la même.

Prise en charge de la webcam du moniteur externe.

Paramètres de la source de sortie audio.

Diffusez plusieurs sources audio/vidéo à la fois avec Stage Manager activé.

Station d’accueil redimensionnable (dans les paramètres d’affichage externe uniquement)

Affichage de l’iPad en veille ; l’affichage externe reste allumé.

Ce le leaker dit aussi qu’Apple développe une « version spéciale d’iPadOS 17 » pour l’iPad plus grand dont on dit souvent qu’il est en préparation. Des sources telles que Ross Young et Bloomberg ont déclaré qu’Apple travaille sur un iPad 14,1 pouces qui pourrait être lancé cette année ou au début de 2024. Il y a même eu une rumeur suggérant qu’un modèle 16 pouces est en développement.

Cette « version spéciale » d’iPadOS 17 inclurait la prise en charge de l’alimentation de deux écrans externes de résolution 6K à 60 Hz. Source n’a pas fourni plus de détails sur ce que pourrait offrir cette mise à jour.

Enfin et surtout, Apple va aurait apportez « toutes les fonctionnalités » de la personnalisation de l’écran de verrouillage sur l’iPhone à l’iPad dans le cadre d’iPadOS 17. Cela inclura également la possibilité d’ajuster le positionnement de l’horloge sur l’écran de verrouillage de l’iPad pour la première fois.

