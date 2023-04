Bluesky de Jack Dorsey est un Twitter décentralisé, clone ?

Quelque chose à attendre avec impatience : les entreprises et les plateformes de médias sociaux ont été bouleversées au cours des dernières années. Les entreprises ont changé de mains, les utilisateurs sont venus et repartis aussi vite que les coches et les métavers, et plusieurs startups ont tenté de sélectionner les utilisateurs dans l’espoir de devenir la prochaine grande plate-forme. Maintenant, un projet autrefois soutenu par Twitter attire beaucoup d’attention et est présenté comme la réponse à nos « problèmes de médias sociaux ».

La plate-forme de médias sociaux décentralisée de Jack Dorsey a été créée en 2019 en tant que projet financé par Twitter et conçu pour établir une norme de médias sociaux décentralisée. L’objectif initial de Bluesky était de créer et d’amener Twitter sur une nouvelle plate-forme décentralisée. La société s’est plutôt séparée plusieurs années plus tard en s’établissant sous le nom de Bluesky PBLLC en 2022.

À première vue, la plate-forme correspond très étroitement à l’interface utilisateur de Twitter. Les vétérans des médias sociaux trouveront que les schémas de couleurs, les icônes, les mises en page et les autres choix de conception ressemblent à ce qu’ils ont appris au cours des 17 dernières années. Mais contrairement à son ancêtre basé sur l’oiseau bleu, Bluesky fonctionne sur un réseau décentralisé conçu pour garantir que la modération du contenu, le stockage des données et les responsabilités de contrôle de la plate-forme sont renvoyées à la communauté plutôt qu’à un seul organe directeur.

La plate-forme exécute actuellement une version bêta fermée sur invitation uniquement, qui gagnerait en popularité depuis son lancement iOS en février et le lancement de l’application Android plus tôt ce mois-ci. Alors que la plate-forme dessert actuellement environ 40 000 utilisateurs autorisés, les téléchargements de l’application Bluesky iOS indiquent que plus de 375 000 utilisateurs Apple attendent un accès. L’application a également été téléchargée plus de 100 000 fois depuis la sortie d’Android.

Bluesky n’est pas la première tentative d’établir une plate-forme de médias sociaux décentralisée. Lancé en 2016, Mastodon fournit aux utilisateurs des instances gérées de manière indépendante qui fonctionnent selon leurs propres codes de conduite, conditions de service, politiques de confidentialité et règles de modération de contenu. Les serveurs fonctionnent à l’aide de la norme ActivityPub du W3C, permettant aux utilisateurs d’interagir avec des utilisateurs existant sur d’autres serveurs fédérés. Bluesky fonctionne de manière similaire en utilisant le protocole AT plus récent.

La nouvelle solution de médias sociaux a commencé à attirer certains des plus grands noms de Twitter. Bien qu’il soit trop tôt pour dire si Bluesky deviendra leur « nouvelle maison », les piliers de Twitter, dont Chrissy Teigen, James Gunn, Alexandria Ocasio-Cortez et le tristement célèbre Dril de Twitter, ont déjà commencé à annoncer leur présence sur la nouvelle plate-forme.

Alors que certains utilisateurs voient la plate-forme comme une bouffée d’air frais, d’autres l’ont critiquée pour avoir créé une autre solution décentralisée plutôt que de contribuer à la plate-forme déjà établie basée sur ActivityPub. L’équipe Mastodon a même pris tôt coup chez Dorsey et Bluesky, offrant à l’équipe un tremplin vers le développement décentralisé en 2019.

Le temps nous dira si Bluesky a l’élan et l’endurance nécessaires pour devenir un vrai joueur. Alimenté par le battage médiatique ainsi que par la saga des coches et des paywalls en cours de Twitter, Bluesky est destiné à attirer des utilisateurs de plus longue date et peut-être même de haut niveau de Twitter, Mastodon et d’autres plateformes. La grande question est maintenant, peuvent-ils réussir à les garder?



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :