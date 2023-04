Le bénéfice de Sony pour l’année a monté en flèche, tout cela grâce aux ventes record de PS5

Après le lancement de la console PS5 en 2020, ses ventes ont été vraiment lentes. Cela était principalement dû à une pénurie d’approvisionnement. De nombreuses personnes dans le monde étaient impatientes de mettre la main sur la dernière console de jeu de Sony, mais la société japonaise n’a pas été en mesure de répondre à la demande. Sony a finalement résolu son problème d’approvisionnement entre fin 2022 et début 2023.

Dès que Sony a pu réapprovisionner la console PS5 dans ses différents stores de détail et autres stores tiers, les bénéfices de l’entreprise ont commencé à doubler. L’exercice fiscal de Sony s’est terminé en mars et la société a terminé l’année sur un terrain plus élevé que prévu. À la fin de l’exercice, Sony a enregistré un bénéfice d’exploitation record de 1,21 billion de yens. Cela représente environ 8,9 milliards de dollars si vous le convertissez en dollar américain.

Sony s’attend à vendre plus de PS5 l’année prochaine

En raison de cette croissance substantielle des bénéfices, Sony a ouvert ses prévisions pour le prochain exercice fiscal qui se termine en mars 2024. La société polyvalente a fixé ses nouvelles prévisions à 11,5 billions de yens.

Comme indiqué précédemment, la majeure partie de ce bénéfice provient des ventes élevées de la console PlayStation 5. Au cours de l’exercice qui vient de s’achever, Sony a vendu au total 19,1 millions de consoles. Pendant ce temps, la société n’a vendu que 11,5 millions de consoles au cours de l’exercice précédent. Cela pourrait être principalement dû aux problèmes d’approvisionnement que l’entreprise traversait.

Sony a également augmenté ses prévisions pour la console PS5 cet exercice. La société prévoit de vendre 25 millions de consoles d’ici mars 2024. Dans l’état actuel des choses, la société est déjà sur le point de vendre 40 millions de pièces de la console PS5.

Les ventes de Sony PS5 ont augmenté mais les ventes de téléphones ont chuté

En revanche, la division communication mobile de Sony a connu une baisse substantielle de ses ventes. Les ventes de mobiles Sony ont chuté de 356,8 milliards de yens (2,62 milliards de dollars). Ce montant contribue à une baisse d’environ 2,5% par rapport à l’année dernière. Cependant, la société n’a pas fourni le nombre exact de téléphones qu’elle a pu vendre. Ce que la société a fait, c’est de rendre compte des revenus de la division des jeux qui s’élevaient à environ 3,64 billions de yens (27,3 milliards de dollars).

Une autre division de Sony qui a connu une croissance massive est sa division de puces. La division des capteurs d’image de Sony a récolté 3,64 billions de yens (27,3 milliards de dollars) pour l’entreprise. Cela représente une croissance de 36 % d’une année sur l’autre. Cependant, les prévisions de l’exercice en cours de Sony montrent que la division des puces de l’entreprise chutera de 5,7 %. Cela est dû à la lenteur de la demande des fabricants de téléphones chinois en particulier.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine