Les futurs téléphones à venir avec des boutons gonflables sur les écrans OLED

Avez-vous déjà pensé à un clavier gonflable (avec des boutons) sur l’écran OLED du smartphone ? Eh bien, cela pourrait devenir possible dans un avenir proche. Depuis la disparition des touches physiques des écrans de nos téléphones, de nombreuses personnes ont rencontré des problèmes de saisie sur l’écran tactile. Certains d’entre nous commettent encore de nombreuses fautes de frappe, car il n’y a pas de frontière physique entre les touches.

Pour surmonter ce problème, certains scientifiques développent une technologie pour ajouter des innovations supplémentaires aux écrans OLED. La nouvelle technologie va littéralement gonfler la couche supérieure de l’écran pour rendre les touches (boutons) tactiles. Par conséquent, ils seront plus pratiques pour nos doigts. De plus, les futurs boutons de clavier gonflables pourraient devenir un avantage essentiel pour les personnes aveugles. Grâce à cette innovation, ils pourront utiliser les smartphones et les tablettes de nombreuses autres manières.

Techradar rapporte que des chercheurs de l’Université Carnegie Mellon font la démonstration d’un tel écran avec des boutons gonflables, nommé « Flat Panel Haptics ». Cette technologie futuriste est déjà en développement depuis 15 ans, et il semble maintenant qu’elle puisse enfin être utilisée dans la vraie vie.

Comment fonctionnent les boutons gonflables sur les écrans OLED ?

Les boutons gonflables peuvent avoir quelques millimètres d’épaisseur. Ils fonctionnent avec une pompe électro-osmotique intégrée située dans un réservoir de fluide spécial avec une surface flexible sur le dessus. L’électricité circulant dans la pile permet aux pompes de gonfler un bouton rigide jusqu’à 5 mm de hauteur.

Pour cela, la couche supérieure de l’écran OLED doit évidemment être constituée d’un autre matériau que le verre. Les premières informations suggèrent qu’il sera réalisé en silicone car il est souple, donc plus pratique à gonfler.

Quand les claviers gonflables seront-ils disponibles ?

Cela semble assez intéressant et peut aider certaines personnes à surmonter les problèmes de fautes de frappe sur l’écran tactile, mais comme de tels écrans OLED sont encore en début de développement, cela pourrait prendre du temps pour être disponibles sur le marché.

Néanmoins, nous pensons que les boutons gonflables sur les écrans seront éventuellement prêts pour la production de masse, ce qui indique que ces écrans OLED pourraient être utilisés dans les smartphones, les tablettes et peut-être même les ordinateurs portables. De plus, les fabricants de téléphones et de tablettes pourraient bénéficier de cette technologie, car elle pourrait être un bon complément aux écrans pliables puisqu’ils utilisent également des matériaux différents pour la couche supérieure.

