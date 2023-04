Xiaomi 13 et Xiaomi Pad 6 commencent à tester Android 14

Flasher un appareil Android n’est plus aussi courant qu’il y a quelques années. L’une des raisons à cela est que de nombreux appareils Android sont désormais dotés de fonctionnalités parfaites. En tant que tel, il est peu ou pas nécessaire de flasher l’appareil. De plus, une autre raison pour laquelle ce n’est plus si courant est que de nombreuses marques Android suivent désormais rapidement les mises à jour. Ainsi, si le système fonctionne bien, il n’est pas nécessaire de chercher un « meilleur système ». La récupération de code a révélé que depuis le 25 avril, Xiaomi a commencé à tester le système Android 14. La société teste ce système sur des modèles tels que Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi Pad 6/6 Pro et d’autres appareils.

Il est prévu qu’après la conférence Google I/O qui débute le 10 mai, les modèles Xiaomi feront partie du premier lot d’appareils à commencer les tests ouverts d’Android 14 Beta. Selon le plan, la version officielle d’Android 14 sera lancée en août. Il y a également des rapports selon lesquels Android 14 est Android U, avec le nom de code Flip Cake. Il teste désormais la version Android 14 Beta 1.1 basée sur le Pixel « pro-son ». Il améliore la fluidité des performances et la durée de vie de la batterie, tout en renforçant la gestion de la confidentialité et de la sécurité. Le système améliore également les notifications et améliore la compatibilité et la prise en charge des appareils à écran pliant. Vraisemblablement, MIUI basé sur Android 14 bénéficiera également de ces capacités sous-jacentes.

Android 14 – tout ce qu’il y a à savoir pour l’instant

Android 14 est la dernière version du système Android, qui est principalement conçue pour les appareils mobiles à écran tactile tels que les téléphones portables et les tablettes. Pour le moment, ce système en est à sa première préversion pour les développeurs. La version finale aura lieu dans quelques mois. Bien qu’il n’y ait pas encore beaucoup d’informations disponibles sur les fonctionnalités spécifiques d’Android 14, il devrait s’appuyer sur les améliorations apportées aux versions précédentes. Le système ajoutera de nouvelles fonctionnalités et corrigera des bugs. Comme pour les versions précédentes, Android 14 portera le nom d’un dessert ou d’une friandise sucrée. Bien qu’il soit trop tôt pour dire avec certitude ce qu’apportera Android 14, il est probable que la tendance à rendre le système Android plus puissant, convivial et sécurisé se poursuive.

Caractéristiques

Pour le moment, le système est encore dans sa phase bêta, nous pouvons donc confirmer certaines fonctionnalités. Ce nouveau système Android ajoutera de nouvelles fonctionnalités graphiques qui peuvent être utilisées pour faire ressortir les applications. L’API Path est désormais plus puissante et flexible. Il viendra également avec des mises à niveau de la confidentialité, de la sécurité et de la sortie, ainsi que des mises à niveau pour les écrans plus grands comme les tablettes. Android Authority rapporte qu’Android 14 inclura un nouveau tableau de bord de confidentialité qui donnera aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs données. Il ajoutera également une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de révoquer l’autorisation d’une application d’accéder à leur microphone ou à leur caméra pendant que l’application est en cours d’exécution.

D’autres fonctionnalités supposées incluent un nouveau langage de conception appelé Material NEXT. Cette fonctionnalité renforcera la prise en charge des appareils pliables et une meilleure intégration avec Google Assistant. Bien que la liste complète des nouvelles fonctionnalités ne soit pas encore claire, il est clair qu’Android 14 continuera à s’appuyer sur les mises à niveau des systèmes plus anciens.

Fonctionnalités de confidentialité

Android 14 devrait inclure plusieurs mises à niveau de confidentialité et de sécurité. Il y a également des rapports selon lesquels Android 14 bloquera l’installation de « mauvaises » applications qui ciblent les anciens niveaux d’API. Cela aidera à empêcher les logiciels malveillants d’abuser des informations sensibles. The Verge rapporte par ailleurs qu’Android 14 augmentera la confidentialité en donnant aux utilisateurs plus de contrôle sur la façon dont leurs informations sont partagées. Les utilisateurs d’Android 14 pourront spécifier à quelles images et vidéos les applications de l’appareil sont autorisées à accéder. Ceci est différent de permettre aux applications d’accéder à l’intégralité de leur bibliothèque multimédia.

Google a également publié le premier aperçu du développeur Android 14 et a annoncé quelques améliorations en matière de sécurité et de confidentialité. Cela inclut des améliorations opérationnelles des appareils Android, des modifications de la sécurité des applications et des autorisations de confidentialité, ainsi qu’une nouvelle API prenant en charge la connexion sans mot de passe à l’aide de clés de sécurité. Dans l’ensemble, Android 14 devrait poursuivre la tendance à rendre le système Android plus sécurisé et axé sur la confidentialité.

Le principal changement de confidentialité dans Android 14 est la possibilité d’accorder un accès partiel aux photos et vidéos lorsqu’une application demande l’accès à la médiathèque. Ce changement est conçu pour donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs données et leur confidentialité. Nous nous attendons à ce que cette mise à niveau soit un coup de pouce majeur pour le système Android. Cependant, cette fonctionnalité pourrait également susciter la controverse si les utilisateurs ne sont pas au courant du changement ou s’ils trouvent la nouvelle notification d’autorisation déroutante.

Derniers mots

C’est formidable de voir que les marques Android font maintenant tout ce qu’elles peuvent pour répondre aux mises à jour rapides. Nous pouvons être sûrs que dès le lancement d’Android 14, certains téléphones mobiles Android non Pixel auront la mise à jour. Ce n’était pas le cas dans le passé, car les téléphones mobiles non Pixel devaient attendre plusieurs semaines.

Android 14 se concentrera sur une meilleure sécurité et confidentialité. Toute application qui cible les anciens systèmes Android comme les API Android 5.1 Lollipop sera bloquée. La raison en est que ces anciens systèmes sont très vulnérables. C’est parce qu’ils ont depuis cessé de recevoir des mises à jour. Ces applications peuvent essayer d’utiliser leurs vulnérabilités pour escroquer les utilisateurs.

Ce système apportera également un nouveau tableau de bord de confidentialité qui donne aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs données. À tout moment, les utilisateurs peuvent révoquer l’autorisation d’une application d’accéder aux principales fonctionnalités de leur téléphone, comme l’appareil photo. Nul doute que ce système vaut la peine d’attendre.

