Nubia Red Magic Tab avec puce SD8, écran 144Hz 2.8K et une grande batterie de 12000 mAh obtient une date de lancement

La marque chinoise Nubia organisera un nouvel événement de lancement de produit pour la gamme de sports électroniques Red Magic à 15h00 le 10 mai. Le slogan de l’événement est « Forever ‘5’ Ends ». Aujourd’hui, une fuite sur Weibo révèle ce qu’il faut attendre de l’événement Nubia. Lors de l’événement, la société lancera une nouvelle tablette, Nubia Red Magic Tab. Certains rapports indiquent que cet appareil s’appellera Nubia Red X Pad. Cette tablette sera livrée avec la dernière puce Snapdragon 8 de 2e génération. Il aura également 8 Go ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Dans le même temps, la nouvelle tablette utilisera un écran 144Hz 2.8K qui sera un affichage décent pour les joueurs. De plus, la fuite prétend que cet appareil sera livré avec une énorme batterie intégrée de 12000 mAh. C’est assez massif et il n’y a pas beaucoup d’appareils mobiles avec une batterie aussi énorme. Bien sûr, cela pourrait passer pour une batterie portable. Certaines batteries portables ont une capacité de 10 000 mAh. De plus, le Nubia Red Magic Tab prendra en charge deux haut-parleurs, des moteurs à axe X à grand volume et deux ventilateurs centrifuges.

Non seulement cela, la tablette sera également équipée d’une puce de jeu R2. Cela peut ajuster avec précision les liens de contrôle tels que les touches d’épaule, les vibrations, le toucher et les effets sonores, apportant une expérience de contrôle immersive multi-en-un. De plus, « Honor of Kings » a récemment annoncé un nouveau lot de modèles prenant en charge des fréquences d’images élevées, y compris la Nubia Red Magic Tablet, qui n’est pas encore sortie. Cet appareil aura une qualité d’image extrêmement élevée, des fréquences d’images très élevées et exécutera le jeu en douceur.

En plus de la Nubia Red Magic Tablet, cet événement de lancement de nouveau produit apportera de nouveaux produits. Il y aura une souris, un clavier, un clip arrière de refroidissement, un moniteur et une charge de deutérium.

Nubia Pad 3D

Nubia propose une gamme de tablettes et de tablettes avec différentes caractéristiques et spécifications. Le Nubia Pad 3D est une tablette unique qui permet aux utilisateurs de visualiser du contenu 3D sans avoir à porter de lunettes 3D spéciales. Il dispose d’un panneau de 12,4 pouces et 2,5K, d’un processeur Snapdragon 888, de 8 Go de RAM et d’une batterie de 9700 mAh avec prise en charge de la charge filaire de 33 W. Le Nubia Pad 3D est un appareil convivial qui ne nécessite aucune configuration supplémentaire ni courbe d’apprentissage. Il est disponible en précommande dans plusieurs régions et coûte 1 149 £ au Royaume-Uni et 1 299 € dans la zone euro.

Le Nubia Pad 3D n’est pas seulement un navigateur de lecture pour le contenu 3D, mais il peut également être utilisé pour créer du contenu 3D de haute qualité. Il est livré préchargé avec plusieurs applications Leia 3D et le Leia Appstore également, qui propose plus de 50 jeux 3D et plus de 1200 applications éducatives 3D. Pour offrir une expérience 3D sans lunettes, le Nubia Pad 3D est équipé de deux caméras frontales de 8 MP. Cette caméra peut suivre le visage de l’utilisateur. Il y a un appareil photo 16MP à l’arrière et deux caméras frontales. Ceux-ci permettent aux utilisateurs de prendre des photos et des vidéos 3D et de numériser des objets.

Le Nubia Pad 3D a un design moderne, enveloppé dans un bel aluminium anodisé avec des accents subtils. Les grilles de haut-parleur symétriques des deux côtés contribuent à accentuer l’expérience de l’audio Dolby Atmos. Les broches pogo en bas facilitent la connexion et la déconnexion pour le chargement et l’accès aux données. La tablette peut recréer des effets 3D sans lunettes grâce à sa couche Diffractive Lightfield Backlighting (DLB) au sein de son écran. Selon ZTE, il s’est procuré la couche DLB de Leia Inc, qui a annoncé sa technologie 3D Lightfield l’année dernière.

Derniers mots

Tout comme le Nubia Pad 3D, nous nous attendons à ce que la nouvelle tablette de Nubia franchisse la barre des 1000 $. Cependant, il offrira également une expérience unique qui n’est pas disponible sur d’autres tablettes. Ce sera un appareil puissant qui peut être utilisé à la fois à des fins de divertissement et de productivité.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine