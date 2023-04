La NASA a trouvé un moyen de prolonger la durée de vie du vaisseau spatial Voyager 2 jusqu’en 2026

Lancée en 1977, la sonde spatiale se trouve à plus de 20 milliards de kilomètres de la Terre, où elle pourra continuer à étudier l’espace interstellaire trois ans de plus que prévu.

Une illustration du vaisseau spatial Voyager 2. (NASA/JPL)

La sonde Voyager 2 de la NASA pourra continuer à étudier l’espace interstellaire trois ans de plus que prévu. C’est ce qu’a annoncé l’agence spatiale américaine, qui a réussi à trouver le moyen de prolonger jusqu’en 2026 la durée de vie du deuxième des deux seuls engins spatiaux, avec son jumeau Voyager 1, à être sorti de l’héliosphère, la bulle protectrice des particules et des aimants. champs générés par le Soleil Cette sphère est particulièrement importante pour la Terre car elle nous protège du rayonnement cosmique, et ces deux sondes aident maintenant les scientifiques à répondre aux questions sur sa forme et son rôle protecteur. « Les données scientifiques que les deux vaisseaux spatiaux Voyager renvoient deviennent plus précieuses à mesure qu’ils s’éloignent du Soleil », a déclaré Linda Spilker, scientifique du projet Voyager au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA. Nous sommes donc très intéressés à maintenir autant d’instruments scientifiques en fonctionnement aussi longtemps que possible.

Voyager 1 et 2 voyagent dans l’espace depuis 45 ans

Voyager 1 et 2 ont été lancés dans l’espace en 1977, à un mois d’intervalle. Initialement, ils devaient accomplir une mission de quatre ans pour étudier Saturne et Jupiter, mais au fil du temps, ils ont dépassé les attentes de la NASA, qui a étendu leurs objectifs, atteignant d’abord Neptune et Uranus, puis au-delà de l’héliosphère. Les deux sondes sont maintenant respectivement à plus de 22 et 20 milliards d’années de kilomètres de la Terre et au cours de leurs 45 années de vols spatiaux, elles ont fourni une série d’informations scientifiques cruciales.

La NASA reporte l’arrêt de Voyager 2 à 2026

Les deux engins spatiaux Voyager sont alimentés par des générateurs thermoélectriques à radio-isotopes (RTG), qui convertissent la chaleur du plutonium en décomposition en électricité. Au fil des ans, cependant, le processus de désintégration continue a entraîné un affaiblissement de la source d’énergie, ce qui a obligé les ingénieurs de la NASA à éteindre les instruments non essentiels, tels que les caméras et les appareils de chauffage des engins spatiaux.

La perte de puissance continue, qui jusqu’à présent n’a pas affecté la production scientifique de la mission, menaçait désormais de fermer l’un des cinq instruments scientifiques de Voyager 2, mais les ingénieurs de la NASA ont identifié une « stratégie énergétique » qui permettra au vaisseau spatial de survivre un peu plus longtemps. « L’équipe – explique l’Agence spatiale – s’est penchée de plus près sur un mécanisme de sécurité destiné à protéger les instruments en cas de changement significatif de la tension de l’engin spatial, le flux d’électricité. Et parce qu’une fluctuation de tension pourrait endommager les instruments, Voyager est équipé d’un régulateur de tension qui active un circuit de secours dans un tel cas. Le circuit peut accéder à une petite quantité d’énergie réservée à cet effet. Ainsi, au lieu de le préserver, la mission l’utilisera désormais pour faire fonctionner les instruments scientifiques.

Essentiellement, les ingénieurs ont trouvé un moyen de détourner l’alimentation d’un mécanisme de sécurité conçu pour se déclencher en cas de dysfonctionnement des circuits de l’engin spatial en raison de changements de tension. « Ces variations présentent un risque pour les instruments, mais nous avons déterminé qu’il s’agit d’un risque minime et que l’alternative offre une grande récompense pour garder les instruments scientifiques sous tension plus longtemps », a déclaré Suzanne Dodd, chef de projet Voyager au JPL – . Nous surveillons le vaisseau spatial depuis quelques semaines maintenant et il semble que cette nouvelle approche fonctionne. »

La NASA pourrait envisager d’adopter la même stratégie pour prolonger également la mission de Voyager 1. Cependant, cette sonde utilise un instrument scientifique de moins que Voyager 2, car elle a été mise hors service suite à un échec au début de la mission. Cela indique que Voyager 1 a utilisé moins d’énergie que sa sonde sœur, donc la décision d’éteindre ou non l’un des instruments de Voyager 1 ne sera prise que l’année prochaine.

