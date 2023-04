La première image officielle du Google Pixel Fold est là !

Nous avons eu quelques fuites concernant le Google Pixel Fold au cours des dernières semaines. Et alors que nous nous rapprochons de l’événement Google I/O, le téléphone pliable est pratiquement prêt à sortir dans la nature. Mais si vous attendiez d’avoir un aperçu officiel de l’appareil, vous n’avez pas besoin d’attendre l’événement.

Une image d’apparence officielle du Google Pixel Fold vient d’être divulguée ! C’est la première image qui montre les détails saisissants du prochain téléphone pliable. Et cela pourrait être votre tout premier aperçu officiel de l’appareil avant la sortie.

Voici votre premier correctif officiel sur le Google Pixel Fold

L’image officielle du Google Pixel Fold a été divulguée par Evan Blass, qui est connu pour être un pronostiqueur très fiable. Sur un compte Twitter privé, @evleaksle leaker a partagé ce qui semble être un rendu de presse de l’appareil qui sera probablement utilisé à des fins de marketing.

Oui, l’image ne montre que l’extérieur du Google Pixel Fold. Mais c’est la première fois que nous examinons de plus près la charnière de l’appareil. Et à vrai dire, la charnière semble être exceptionnellement fine. Cependant, la charnière mince pourrait simplement être le résultat de l’angle sous lequel le téléphone est présenté.

L’image divulguée a également confirmé le rapport d’aspect plus large de l’écran extérieur. Cependant, comme vous pouvez le voir, le rapport d’aspect de l’écran externe semble plus court qu’un smartphone Pixel typique. De plus, comme tout autre téléphone Pixel, le Google Pixel Fold sera lancé avec Pixel Launcher intégré.

En plus de cela, il n’y a pratiquement rien d’autre de valeur dans l’image. Mais nous espérons obtenir une fuite de rendu complète dans les prochains jours. Et quand nous le ferons, nous vous tiendrons au courant. Alors restez à l’écoute!

