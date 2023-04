Un ancien employé de Pornhub nous a expliqué ce que c’est que de travailler dans le porno : « C’est là qu’Internet est né »

Noelle Perdue a travaillé comme scénariste érotique dans la plus grande société de pornographie de la planète et est apparue dans le documentaire Netflix Money Shot. Il a expliqué à Netcost-security.fr comment l’industrie des travailleuses du sexe fonctionne de l’intérieur.

Entretien avec Noëlle Perdue

Auteur, scénariste porno et ancien employé de MindGeek.

Auteure canadienne, ancienne comédienne de stand-up, scénariste ou comme elle se surnomme « porn nerd ». Noelle Perdue est une ancienne employée de MindGeek, la société qui a lancé Pornhub et en a fait le portail de référence du secteur. En mars, MindGeek a été racheté par le fonds Ethical Capital Partners (ECP). Noelle Perdue est apparue le mois dernier dans le documentaire Netflix Moneyshot: The Pornhub Story où elle a raconté les coulisses de l’industrie du porno. Perdue a confirmé l’essentiel : vous ne pouvez pas parler d’Internet sans parler de porno. Le web d’aujourd’hui ne serait plus le même. Quand Internet était un Far West pour les geeks professionnels, avec des invasions barbares d’utilisateurs qui ne savaient toujours pas comment l’utiliser, le porno en ligne définissait en partie les règles du jeu.

Nous parlons de terrain controversé, bien sûr. Le porno déclenche d’abord une involution patriarcale qui transforme la femme en objet sexuel, puis il devient un outil d’émancipation où les actrices utilisent leur corps comme et quand elles le veulent. Il bannit les tabous, libère les fantasmes, mais en même temps c’est le repaire de l’exploitation, des vidéos mises en ligne sur des plateformes sans consentement, et de la pédopornographie. Des thèmes qui ressortent, certains plus approfondis, d’autres moins, dans Money Shot.

Tout a commencé par un CV envoyé à MindGeek. Comment venir?

J’étais humoriste à l’époque, et j’ai toujours trouvé les parodies et les blagues porno drôles, je les adore. Je pense que les gens peuvent vraiment suspendre leur incrédulité lorsqu’ils sont confrontés à du contenu pour adultes, et cela crée des opportunités amusantes. Je ne savais pas si « scénariste porno » était un travail, alors j’ai fait une recherche sur Google et non seulement j’ai trouvé que c’était le cas, mais l’une des premières choses qui est apparue était une offre d’emploi de MindGeek.

Alors vous avez envoyé la candidature tout de suite ?

Oui, je l’ai soumis et j’ai obtenu le poste.

Quel a été le meilleur scénario porno que vous ayez écrit ?

J’ai toujours aimé les parodies pornographiques d’émissions de télévision sur la nourriture, donc toutes celles que j’ai faites sur le sujet sont mes préférées.

Et le pire à la place ?

Je pense qu’un script d’enlèvement extraterrestre, vraiment stupide, mais je me suis beaucoup amusé à l’écrire et à inventer des blagues sur les sondes anales et des trucs comme ça. L’acteur qui jouait le rôle, Danny D., était vraiment bon et pouvait bien jouer.

Le porno est un environnement dynamique, qu’est-ce qui a changé au fil des ans ?

La pornographie est en constante évolution. Au cours des 50 dernières années, il a beaucoup changé, tant en termes de genre que de modes de diffusion et de consommation. Pensez aux magazines, puis aux longs métrages, aux systèmes de babillards électroniques. Puis vinrent les sites d’abonnement pour les artistes individuels, puis vinrent les plateformes de piratage et d’abonnement.

Pouvez-vous me dire une caractéristique d’Internet qui a été affectée par la pornographie même si personne ne le sait ?

Ironiquement : les paiements par carte de crédit en ligne. Au début, ils ont été créés à l’origine pour l’industrie du porno.

Pourquoi avez-vous décidé de participer au documentaire Money Shot ?

Il y a beaucoup de désinformation sur l’industrie du porno, et cela affecte à la fois les professionnels et les consommateurs. Money Shot, en revanche, a été une belle occasion d’amener à l’écran réflexions, informations et contexte au grand public. Nous avons montré un monde auquel ils n’ont généralement pas accès.

Le documentaire a également donné la parole aux acteurs et actrices du porno, démystifiant certains stéréotypes. Comment était-ce de travailler avec des travailleuses du sexe ?

Ils sont adorables, très intelligents et drôles. De plus, ils font leur travail avec passion et ont un fort sens de la communauté.

Money Shot l’a également souligné, la modération est un problème sur Internet, mais avec le porno, cela fait plus de bruit. Quelles sont les faiblesses de la modération en ligne ?

Je pense que cela dépend du type de modération. Trop peu de modération est un problème, mais trop de modération peut aussi être dangereuse.

Peux-tu me donner un exemple?

Que se passe-t-il sur des plateformes comme Instagram ou TikTok. Dans ce cas, la modération crée quelque chose de très similaire à la censure institutionnelle, elle devient une forme d’oppression qui génère des préjugés injustes contre les femmes, les homosexuels, les personnes de couleur ou les prostituées.

Le problème est donc aussi un problème social.

Oui, car il est difficile de décider de manière neutre ce qui est obscène et ce qui est acceptable lorsque notre perception est dévoilée et façonnée par une société qui a un préjugé intrinsèque envers une catégorie de personnes.

En parlant de préjugés. Il existe plusieurs campagnes contre la pornographie, dont beaucoup pointent du doigt l’exploitation des personnes. Est-il vrai que souvent derrière ces mouvements se cachent des groupes extrémistes issus de milieux catholiques ? Je pense par exemple à Exodus Cry.

Cela dépend toujours de la campagne et aussi de ce qu’on entend par exploitation. Mais souvent, les groupes qui condamnent la pornographie, même lorsqu’elle est réalisée par des acteurs professionnels consentants, sont enracinés dans une culture de pureté. Et oui, Exodus Cry en est un exemple. Ils croient vraiment que le sexe et la sexualité en général sont un péché, quelque chose d’intrinsèquement mauvais et mauvais, et donc contre lesquels il faut lutter.

Parmi les évolutions du porno il y a OnlyFans. Que pensez-vous?

OnlyFans était une grande source de revenus pour de nombreuses personnes dans l’industrie pour adultes au début et a en quelque sorte aidé à amener des vidéos porno ou des performances de travailleuses du sexe sur le marché grand public. Cela dit, la confiance a chuté lorsque OnlyFans a menacé d’interdire tout contenu sexuellement explicite en 2021. C’était une gifle pour les personnes qui avaient construit une petite entreprise sur la plateforme. Je pense que ce sera difficile à oublier.

Que doit faire OnlyFans pour ne pas répéter les mêmes erreurs que Pornhub ?

Les plateformes ne fonctionnent pas de la même manière. OnlyFans, par exemple, exige que tous les comptes qui téléchargent du contenu enregistrent un identifiant, une pratique encouragée par Pornhub même si ce n’était pas obligatoire. Dans tous les cas, cette barrière ne sauvera pas forcément OnlyFans qui pourrait finir comme Pornhub de toute façon. Les sociétés de paiement et les groupes chrétiens traquent toute personne travaillant dans l’industrie pour adultes.

Toujours à parler de choses qui font du bruit, que pensez-vous à la place de ChatGPT et de l’intelligence artificielle générative ?

Pour répondre de façon provocante je vous dis que c’est un sujet « trop ​​gros pour moi ».

Vous avez écrit sur votre site que comprendre les aspects inconfortables, intimes et sordides de l’histoire numérique est nécessaire pour influencer notre avenir collectif. A quoi faites-vous référence?

Vous ne pouvez pas parler d’histoire numérique sans parler de pornographie, de l’industrie du porno et du contenu sexuel. Le porno a sans aucun doute été la force la plus influente des médias numériques. S’il n’est pas intégré à l’histoire d’Internet, pour quelque raison que ce soit, malaise, respect ou politique puritaine, on a un regard inexact sur la façon dont ces phénomènes se forment et se développent. Nous devons parler et mettre en lumière ces aspects afin de mieux comprendre les systèmes dans lesquels nous évoluons aujourd’hui.

