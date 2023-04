Google Pixel 7a émerge dans un coloris fantaisie

Le Google Pixel 7a a déjà fui de toutes les manières auxquelles vous pourriez vous attendre. La conception et les spécifications du téléphone ont été confirmées, et même des documents marketing ont été divulgués. Bien qu’il soit attendu le 10 mai, nous ne pensons pas que Google aura grand-chose à présenter sur la date de lancement. Aujourd’hui, il y a une nouvelle option de couleur quittant la couverture avant le lancement. Plus tôt ce mois-ci, des fuites de rendus ont confirmé trois options de couleur pour le téléphone. Maintenant, le pronostiqueur Evan Blass, montre qu’il existe une quatrième option de couleur. C’est une sorte d’orange corail et c’est probablement l’une des options de couleur les plus fantaisistes.

Une nouvelle couleur Coral Pixel 7a a été repérée

Google organisera son Google I/O dans la première quinzaine de mai. Bien que la société n’ait pas encore confirmé le Pixel 7a pour cette date, nous avons de bonnes raisons de croire à son arrivée. Outre le téléphone, nous nous attendons également à ce que la tablette Google Pixel et même le Pixel Foldable apparaissent lors de cet événement. Peut-être verrons-nous également un teaser pour la série Pixel 8, comme le teaser que la société a réalisé l’année dernière pour la série Google Pixel 7.

Compte tenu des informations divulguées, le Google Pixel 7a aura le chipset Google Tensor G2. Pour ceux qui ne le savent pas, il s’agit du même chipset à l’intérieur de la série Pixel 7 standard. Cela indique que vous obtiendrez les mêmes performances pour un prix plus abordable. Ce chipset n’est pas à la hauteur des SoC phares actuels, mais Google est convaincu que l’expérience globale est suffisante pour attirer les utilisateurs vers l’écosystème Pixel. Le téléphone doit avoir jusqu’à 8 Go de RAM. Les fuites confirment également un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et nous supposons qu’il s’agit d’un écran Full HD+ OLED. Il y aura également un tout nouvel appareil photo principal de 64 MP. Pour la première fois dans la série Pixel A, le téléphone apportera une charge sans fil.

Selon les fuites, le Google Pixel 7a aura 499 $ et sera mis en vente immédiatement après le lancement.

