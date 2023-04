Dimensity 9300, le SoC 5G le plus puissant de MediaTek pour manquer le processus TSMC 3nm

Fabricant de puces taïwanais, MediaTek a toujours été dans l’ombre de Qualcomm, notamment sur le marché phare des puces. Cependant, depuis le lancement de sa série 5G Dimensity, nous pouvons affirmer avec certitude que l’entreprise comble l’écart. Sur le papier, les puces Dimensity sont généralement très prometteuses. Cependant, lorsqu’il arrive sur le marché, il reste en quelque sorte derrière les puces Snapdragon. Selon le célèbre blogueur technique Weibo @DCS, MediaTek Dimensity 9300 adoptera le processus N4P de TSMC. Cela indique que la puce haut de gamme manquera le dernier processus de 3 nm.

Sortie de dimension 9300

Par rapport à la technologie 5 nm d’origine, la sortie N4P de TSMC a augmenté de 11 %. Si ce procédé est comparé au procédé N4, le procédé N4P est 6 % meilleur. De plus, N4P réduit la complexité du processus et raccourcit le temps de cycle des tranches en réduisant le nombre de masques. Par ailleurs, TSMC affirme que la technologie de traitement N4P prend en charge le transfert facile des produits de traitement 5 nm. De plus, en plus d’utiliser le processus N4P, la partie CPU MediaTek Dimensity 9300 a des cœurs super gros, des gros cœurs et des petits cœurs. Le noyau super large est Cortex X4, qui ne prend en charge que les programmes 64 bits.

En fait, le cœur de performance de MediaTek Dimensity 9200 prend tous en charge les applications 64 bits. À en juger par la transformation de MediaTek et ARM, les marques de puces ont un support relativement ferme pour le 64 bits. Les super-grands cœurs et les grands cœurs ont annulé la prise en charge du 32 bits.

De plus, Dimensity 9300 devrait également prendre en charge la poursuite légère mobile. La « poursuite de la lumière » peut donner aux jeux mobiles un effet « d’ombre douce » plus réaliste. Cela reflétera mieux la relation d’influence réelle et les changements de détail apportés par la distance de la source lumineuse et l’intensité de la lumière sur l’ombre. Avec cela, l’ombre a un flou plus proche du monde réel. Et le «ray tracing» peut apporter des effets de «réflexion miroir» plus réalistes, tels que des miroirs sur les murs et des reflets dans les flaques d’eau, etc.

Rumeurs sur la dimension 9300

Le MediaTek Dimensity 9300 est un système haut de gamme sur puce (SoC) conçu pour les téléphones mobiles 5G haut de gamme. Il est construit à l’aide du processus TSMC N4P (4 nm), qui devrait fournir une énorme amélioration de la sortie par rapport à son prédécesseur, le Dimensity 9200. Le Dimensity 9300 dispose d’un processeur octa-core, ainsi que du dernier IMG BXM-8- 256 GPU. Il comprend également des technologies de caméra avancées Imagiq, un puissant traitement vidéo MiraVision et des améliorations de jeu HyperEngine. La puce est très économe en énergie, prolongeant la durée de vie de la batterie même pour les utilisateurs exigeants. Le Dimensity 9300 devrait concurrencer d’autres SoC haut de gamme, tels que le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, et devrait avoir une chance de se battre contre lui en termes de sortie.

Selon de nombreuses sources, le MediaTek Dimensity 9300 sera lancé au second semestre 2023. Plus précisément, il y a des rapports selon lesquels cette puce arrivera probablement en octobre 2023. Le Dimensity 9300 devrait concurrencer le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Cependant, depuis il y a très peu d’informations sur la puce, pour l’instant, nous ne pouvons pas dire comment elle se comparera à la SD8 Gen3.

Cependant, nous savons déjà que le Dimensity 9200+ donne des coups massifs au Snapdragon 8 Gen 2 en sortie GPU. Pour commencer, le SD8 Gen3 et le Dimensity 9300 utiliseront probablement le même nœud TSMC N4P. Pour l’instant, seule la puce Bionic A17 d’Apple utilisera le procédé de fabrication en 3 nm cette année. Ainsi, tous les fabricants de puces Android seront bloqués avec le processus TSMC 4nm.

Derniers mots

Pour le moment, il n’y a pas assez d’informations pour faire des déclarations solides sur le SoC Dimensity 9300. Cependant, le célèbre blogueur technologique Weibo @DCS prédit une énorme mise à niveau de la partie GPU. Jusqu’à ce que nous ayons plus d’informations, nous devrons croiser les doigts. Comme nous l’avons dit précédemment, les puces Dimensity sont généralement très bonnes sur le papier. Cependant, lorsqu’ils arrivent sur le marché, le trafic est encore faible.

