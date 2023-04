Spotify réorganise l’application Mac avec la nouvelle barre latérale « Votre bibliothèque » ; Voici comment cela fonctionne

Après avoir déployé une mise à jour majeure de Spotify pour iPhone plus tôt ce mois-ci, Spotify met maintenant à jour son application de bureau pour Mac avec une nouvelle interface de navigation. Dans un article de blog aujourd’hui, la société a annoncé une nouvelle « barre latérale de votre bibliothèque » qui, selon elle, est plus personnalisable et facilite l’accès à votre collection Spotify.

« La nouvelle barre latérale Votre bibliothèque améliore la collecte et la récupération de tous les types de contenu, apportant de nouvelles fonctionnalités au bureau que vous connaissez déjà dans l’application mobile », explique Spotify. « La nouvelle barre latérale est également plus personnalisable qu’auparavant pour répondre à différentes préférences. »

La nouvelle barre latérale vous permet d’accéder à tout le contenu de votre bibliothèque Spotify, y compris les artistes, les listes de lecture, les albums, les podcasts, etc. Vous pouvez personnaliser l’ordre de ce qui apparaît dans la barre latérale, épingler votre contenu préféré, etc.

La nouvelle barre latérale propose également un « dimensionnement flexible », selon Spotify. « Vous pouvez survoler et cliquer sur le bord droit de la barre latérale pour la faire glisser à votre largeur préférée », explique la société. « Vous pouvez également développer complètement la barre latérale en cliquant sur le bouton fléché en haut et réduire complètement la barre latérale en cliquant sur l’en-tête » Votre bibliothèque « pour ne voir que les couvertures d’art. »

Voici un aperçu complet de ce que Spotify dit que vous pouvez attendre de la nouvelle barre latérale Votre bibliothèque sur Mac, Windows et Web :

Voir toute votre collection et tous les types de contenu (pas seulement les listes de lecture)

Filtres pour votre collection (Playlists, Artistes, Albums, Podcasts) pouvant être combinés avec d’autres filtres (Par vous, Par Spotify, Téléchargés)

Options de tri pour votre collection (récents, récemment ajoutés, alphabétique, créateur, ordre personnalisé)

Les filtres et les options de tri choisis seront mémorisés dans la barre latérale lors des redémarrages de l’application de bureau

Rechercher dans votre collection dans la barre latérale

Éléments de bibliothèque épinglés pour trouver vos favoris plus rapidement – la limite actuelle est de 4 (listes de lecture, dossiers de listes de lecture, artistes, albums, podcasts)

Les couvertures d’art sont maintenant affichées dans la barre latérale

La mise en page de la bibliothèque compacte (pas de couvertures artistiques) est disponible en option dans les paramètres pour augmenter la densité du contenu

Bouton dédié + (plus) pour créer des listes de lecture et des dossiers de listes de lecture

Dimensionnement flexible : une vue de bibliothèque réduite (avec uniquement des couvertures d’art) pour maximiser la zone de navigation, une vue de largeur normale et une vue étendue pour une gestion et une conservation plus ciblées de la bibliothèque. (vous pouvez également faire glisser pour personnaliser la taille)

Dans la vue de bibliothèque étendue, vous avez des options pour une vue de liste ou une vue de grille. La vue en liste vous montre plus de détails dans 2 colonnes, Date d’ajout et Dernière lecture, et la vue en grille vous permet de voir des couvertures d’art plus grandes.

Les dossiers de liste de lecture peuvent toujours être développés dans la barre latérale dans une arborescence, et maintenant, lorsque vous cliquez dessus, la barre latérale n’affiche que le dossier de liste de lecture et ce qu’il contient pour une vue plus ciblée.

Option de menu pour déplacer une liste de lecture vers un dossier (avec recherche)

Une différence que Spotify souligne est que vous ne pouvez plus afficher la page Votre bibliothèque dans l’interface de navigation principale comme vous le pouviez auparavant :

Malheureusement, l’ancienne page Votre bibliothèque dans la zone de navigation principale est supprimée avec la sortie de la nouvelle barre latérale Votre bibliothèque. Vous pouvez ajuster la taille de la barre latérale Votre bibliothèque pour qu’elle soit plus grande et vous pouvez également activer la « vue en grille » si vous souhaitez voir des couvertures d’art plus grandes.

La nouvelle interface Spotify est déployée à partir d’aujourd’hui sur Mac, Windows et Web. Vous pouvez en savoir plus dans l’annonce complète de Spotify sur son site Web.

Source : TwitterInstagram et Mastodon



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :