Le jeu sur Android sera bientôt bien meilleur que le jeu sur iPhone, grâce à Qualcomm

La puce Snapdragon 8 Gen 2 a considérablement amélioré les jeux Android, les faisant passer au niveau supérieur. Même le puissant ROG Phone 7, connu comme une centrale de jeu mobile, s’appuie sur ce SoC. Cependant, Qualcomm, la société à l’origine de la puce, ne se contente pas d’améliorer les jeux mobiles. Ils lancent une nouvelle technologie qui vise à améliorer la résolution et les performances des jeux. Cette nouvelle technologie minimisera également l’épuisement de la batterie.

Qualcomm a annoncé GSR pour Android Gaming

Qualcomm a annoncé via un article de blog qu’il déployait une nouvelle technologie de mise à l’échelle appelée Snapdragon Game Super Resolution (GSR). Cette nouvelle technologie vise à maximiser les performances des jeux mobiles et la durée de vie de la batterie. La technologie n’est pas réservée aux téléphones Snapdragon 8 Gen 2. Il apportera également des améliorations aux téléphones dotés de puces plus anciennes.

La mise à l’échelle améliore les performances et la durée de vie de la batterie. Cela fonctionne en permettant aux jeux de fonctionner à des résolutions inférieures sans affecter la qualité. Cependant, la plupart des techniques de mise à l’échelle actuellement utilisées compromettent la qualité graphique en brouillant les bords et les détails. Ils utilisent normalement un processus appelé interpolation bilinéaire (bilerp).

Selon Qualcomm, leur nouvelle technologie GSR utilise une nouvelle technique de mise à l’échelle spatiale en un seul passage. Cette technique est optimisée pour les unités de traitement graphique (GPU) Snapdragon Adreno. Il est capable d’augmenter la résolution, la fréquence d’images et la durée de vie de la batterie. La plupart des techniques nécessitent généralement deux passages. Par conséquent, ce système à passage unique réduit l’utilisation de la mémoire, la bande passante, la latence et l’utilisation de la batterie.

Qualcomm affirme que la technologie GSR peut faire passer les jeux Android de 1080p à 4K. Il peut également augmenter la fréquence d’images de 30FPS à 60FPS et au-delà. Ils affirment également qu’il offre « une amélioration des performances deux fois supérieure à celle d’autres solutions de mise à l’échelle mobile ».

Disponibilité de la nouvelle technologie de jeu Android

Les jeux Android et les produits XR avec GSR devraient commencer à être déployés plus tard cette année. Qualcomm s’est associé à plusieurs entreprises pour apporter GSR à des titres populaires. Ces titres incluent Call of Duty Warzone Mobile, Jade Dynasty: New Fantasy et Farming Simulator 23 Mobile.

La nouvelle technologie est susceptible d’impressionner les amateurs de jeux mobiles. Avec des graphismes améliorés et des performances plus fluides, GSR pourrait amener le jeu mobile vers de nouveaux sommets. Espérons que son impact pourrait se faire sentir dans d’autres industries. Il s’agit d’un développement passionnant de Qualcomm qui annonce un avenir où les appareils mobiles sont plus puissants que jamais. Les téléphones portables pourront désormais offrir une expérience de jeu immersive sans sacrifier la durée de vie de la batterie.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine