Sony vend un record de 6,3 millions de PS5 en 2023 !

Les ventes de PlayStation 5 battent tous les records précédents. La demande pour la console de nouvelle génération aide l’entreprise à atteindre son objectif de vente. La société vient d’annoncer son deuxième trimestre consécutif de fortes ventes. Mieux encore, Sony vend 6,3 millions de PS5. Cela semble être un chiffre attractif pour l’entreprise.

Au cours de la même période l’année dernière, la société a atteint un objectif de ventes de 2 millions. Pour l’exercice 2022, la société a réussi à vendre 19,1 millions d’unités, ce qui est nettement supérieur aux 18 millions de ventes prévues. Au total, Sony est sur la bonne voie pour vendre 38,4 millions de PS5 depuis la sortie de la console en 2020.

Sony vend un record de 6,3 millions de PS5…

Ce n’est peut-être pas une bonne nouvelle du côté des logiciels, avec des ventes tombant à 68 millions contre 70,5 millions il y a un an. PlayStation perd également des utilisateurs du réseau de 108 millions à 112 millions. Plus important encore, il y a une augmentation significative des abonnés PS Plus. Tout cela a stimulé les revenus de Sony provenant des jeux et des services réseau.

En bref, la société a pu saisir 7,9 milliards de dollars contre 4,9 milliards de dollars. La variation importante des taux de change a également ouvert la voie à une légère baisse des bénéfices. Au cours de l’exercice en cours, la société a été en mesure d’enregistrer des ventes de 29 milliards de dollars, contre 19,9 milliards de dollars l’année précédente.

Sony est très enthousiaste et confiant dans la prévision d’une trajectoire ascendante pour les ventes de PS5 dans les années à venir. L’entreprise prévoit une augmentation de ses ventes de près de 7 %. De plus, les prévisions de ventes de matériel sont positives, alors que les ventes de PlayStation VR2 sont incertaines. La division jeux de la société couvre les pertes éventuelles d’autres divisions.

Sans oublier que les téléviseurs, appareils photo, puces, capteurs et autres produits se portent également bien. Au total, la société réalise un chiffre d’affaires de 84,8 milliards de dollars et un bénéfice de près de 8,9 milliards de dollars. Avec Sony vendant 6,3 millions de PS5, cela n’a fait qu’effrayer d’autres grandes entreprises technologiques, car Microsoft est occupé à traiter des problèmes de fusion.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine