Jouer avec des cadavres de souris transparents en 3D VR. Pour la science

Qu’est-ce qui vient de se passer? Le corps d’un vertébré est constitué de connexions complexes entre les organes et divers systèmes vasculaires. Pour mieux mettre en évidence et étudier ces connexions, des scientifiques allemands ont développé une nouvelle technique de cartographie 3D qu’ils ont nommée wildDISCO.

Conçu par des scientifiques de l’institut de recherche Helmholtz de Munich, wildDISCO est une évolution d’une technique d’imagerie créée précédemment qui peut fournir des images claires des structures internes du corps d’une souris. Selon les experts, il s’agit d’une solution « qui change la donne » qui pourrait permettre aux scientifiques de développer des médicaments plus efficaces ou de mieux comprendre comment le cancer se propage.

Le but ultime de wildDISCO est de rendre les échantillons de tissus ou les organes isolés transparents afin que les cellules à l’intérieur puissent être vues. La nouvelle méthode peut rendre transparent tout le corps d’une souris, fournissant des données pour des visualisations 3D époustouflantes avec des détails microscopiques sans précédent.

Les scientifiques de Helmholtz Munich ont développé wildDISCO en essayant d’abord des anticorps synthétiques, puis des anticorps standard plus gros déjà disponibles dans le commerce. En traitant un cadavre de souris pendant deux semaines avec un composé chimique appelé bêta-cyclodextrine, les scientifiques ont découvert que le cholestérol dans la membrane mobile est complètement dissous et que l’organisme entier se transforme en une structure « spongieuse » avec tous ses tissus, vaisseaux et organes encore intacts. .

Les chercheurs ont ensuite utilisé d’autres anticorps standard, tels que l’immunoglobuline G, pour pénétrer profondément dans les tissus de la souris afin de marquer les cellules nerveuses, le système vasculaire, le système immunitaire et presque tout le reste. Les données nouvellement collectées ont été utilisées pour créer de superbes visualisations 3D, qui peuvent ensuite être utilisées pour créer des vidéos ou même développer une expérience d’exploration interactive basée sur la réalité virtuelle.

Grâce aux nouvelles capacités de wildDISCO, les chercheurs peuvent littéralement « voler » dans les plus petits tissus et vaisseaux contenus dans le corps d’une souris, créant de nouvelles opportunités pour étudier les systèmes physiologiques interconnectés d’un exemplaire de vertébré. Ceci est crucial, disent les scientifiques, pour mieux comprendre comment les maladies affectent une physiologie aussi complexe allant au-delà des limites habituelles des petits échantillons de tissus.

Les scientifiques non impliqués dans l’étude ont accueilli wildDISCO comme une nouvelle frontière de recherche « excitante », soulignant comment les visualisations 3D fonctionnent comme une excellente vitrine pour la navigation basée sur la réalité virtuelle à travers de grands ensembles de données d’images 3D.

Pendant ce temps, les experts allemands travaillent toujours à améliorer la technique wildDISCO pour « atteindre son plein potentiel ». En ce moment, ils essaient de trouver un moyen d’utiliser trois et quatre anticorps de marquage en même temps.



