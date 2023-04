Dans le monde des fausses escroqueries AirPods inspirées de TikTok (et comment vous protéger)

Si vous étiez un adolescent et que quelqu’un sur Internet vous disait que vous pouviez gagner des centaines de dollars par semaine simplement en déposant des choses au bureau de poste, vous écouteriez. Et c’est exactement ce qui se passe sur TikTok alors que les adolescents « bousculés » se tournent vers la livraison directe de faux AirPods comme source de revenus lucrative.

TikTok a récemment été critiqué par le gouvernement américain pour son utilisation abusive dans la collecte de données concernant le gouvernement chinois. Par ailleurs, le Congrès des États-Unis a déclaré que la plateforme est un danger pour le bien-être des enfants, car elle diffuse des informations erronées et nuit à la santé mentale. Bien que ces inquiétudes soient fondées et des problèmes importants, il se passe autre chose sur TikTok que peu de gens connaissent, et c’est un problème.

Les AirPods sont l’un des accessoires Apple les plus populaires. on aurait du mal à faire un pâté de maisons à Manhattan sans voir au moins cinq personnes profiter de la musique de leurs AirPods. Ils sont devenus si populaires que des super clones ont commencé à émerger, des clones si proches en apparence que beaucoup de gens auraient du mal à déterminer s’ils étaient réels. Bien qu’ils soient presque identiques en apparence, ces clones sont entièrement différents à l’intérieur.

La méthode

TikTok est rempli de « arnaqueurs » recommandant des méthodes pour gagner de l’argent à côté, et récemment, la vente d’AirPods a été la grande majorité de ces vidéos. Voici la méthode; on achète des répliques d’AirPod sur des sites tels que PandaBuy, AliExpress et Alibaba et les vend sur eBay, Offerup, Craigslist, etc., comme authentiques.

Les enfants sur nos réseaux sociaux sont terrassés; vous pouviez gagner 70 à 80 dollars rien qu’en envoyant des colis, et comme la demande d’AirPod était si élevée, il n’y avait aucun risque. Des centaines de personnes sur nos réseaux sociaux ont déclaré avoir commencé à vendre des AirPod et pouvoir acheter toutes sortes de choses chères.

Alors que je commençais à faire plus de recherches sur le sujet, ma page For You a commencé à être jonchée de ce contenu. Des adolescents montraient à d’autres adolescents comment vendre ces AirPods. Ils annonçaient où acheter un lien vers leur « vendeur d’AirPods » et vendaient même des cours.

C’est illégal

Si ces AirPod étaient réels, il n’y aurait aucun problème, mais bien sûr, ce sont des répliques d’AirPod fabriquées dans des ateliers clandestins en Chine. Ils sont fabriqués selon de mauvaises réglementations et n’ont pas les mêmes pilotes, microphone, silicium ou batterie. Ces appareils vont dans les oreilles des gens, et en raison d’une mauvaise réglementation, ils peuvent être extrêmement dangereux, avec des rapports d’incendies et de fonte répandus partout sur Internet.

Même s’il s’agit d’appareils dangereux remplis de matériel bas de gamme, les « arnaqueurs » disent à leurs abonnés qu’ils sont « 1: 1 » ou « fabriqués dans la même usine » et « sonnent de la même manière ». Ils annoncent aux enfants dans leurs commentaires que puisqu’ils sont 1: 1, il n’est pas illégal de les vendre comme authentiques.

Cependant, ceux-ci sont illégaux à vendre. Les autorités américaines ont récemment réprimé l’importation de 1000 paires de faux AirPods Pro, et ce n’est qu’une infime partie des AirPods illégaux qui sont importés. Ils sont remplis de propriété intellectuelle volée et de violation du droit d’auteur. De plus, vendre de faux AirPods comme authentiques constitue une fraude, même s’ils sont « 1:1 ».

Malgré cela, ma page TikTok For You est remplie de différentes personnes essayant de vendre de faux AirPods ou essayant de vendre la méthode pour vendre de faux AirPods. Et ce ne sont pas des adultes ; la plupart sont des adolescents, certains semblant avoir à peine treize ans. argent.

Pourquoi c’est si difficile à dire

Même pour quelqu’un qui connaît bien la technologie, il est difficile de distinguer ces répliques d’AirPod d’authentiques AirPod. Il y a trois raisons principales à cela, l’apparence extérieure, le clonage H1 et l’usurpation de numéro de série. Lorsque vous achetez des répliques d’AirPods, vous voyez la boîte et l’emballage d’apparence authentique, ouvrez-les pour voir des AirPods d’apparence réelle, ouvrez les AirPods et voyez la même expérience de couplage H1.

Si vous consultiez le site Web d’Apple et que vous tapiez le numéro de série, cela indiquerait qu’ils étaient authentiques. C’est exact; les clones ont une réplique de puce H1 avec des fonctionnalités presque complètes. Le numéro de série est également « authentique ». Ils retirent le numéro de série d’une vraie paire d’AirPods et l’impriment au dos de milliers de répliques d’AirPods.

En raison de cette arnaque, lorsque quelqu’un consulte le site Web d’Apple, il constate que le numéro de série est répertorié comme authentique. Parce qu’il est difficile de dire s’ils sont authentiques, ces adolescents ne s’inquiètent pas des répercussions judiciaires.

Ce que tu peux faire

Il y a quelques choses que vous pouvez faire pour vous protéger. Si vous pensez que vos AirPod sont des répliques, vous pouvez visiter votre Apple Store et ils vérifieront pour vous. Bien que ce soit dommage, je ne peux pas recommander d’acheter des AirPods d’occasion sur des sites tels qu’eBay, Offerup, Craigslist, Facebook Marketplace et Mercari car les endroits sont remplis de ces répliques d’AirPods.

J’ai parlé à un employé d’Apple Retail qui souhaite rester anonyme, et il m’a dit que ce sont les meilleurs moyens de rester en sécurité lors de l’achat d’AirPods.

Emballage

Les AirPods ne sont pas livrés avec un emballage plastique. Au lieu de cela, ils utilisent maintenant une tirette Les boîtes d’Apple seront sans couture et il n’y aura pas de carton visible L’impression sur la boîte doit être de haute qualité L’image sur le devant est en relief et vous devriez pouvoir sentir la différence de hauteur Il devrait y avoir un câble Lightning vers USB-C de 1 mètre, et avec les AirPods Pro, il devrait y avoir des embouts auriculaires de remplacement

Inspection de l’appareil

Si vous passez votre doigt sur le dos du bouton d’appairage, vous ne devriez pas sentir d’augmentation ou de diminution de la hauteur Le bouton d’appairage doit être ferme et tactile, et sous la charnière, il doit indiquer Conçu par Apple en Californie et assemblé en Chine ou au Vietnam, selon le modèle La charnière doit s’ouvrir en douceur et en silence et doit également être très rigide Il ne devrait y avoir aucune couture ou marque visible sur les AirPods Les embouts auriculaires doivent avoir de petites marques XS, S, M et L

L’employé dit que malgré ces méthodes, la meilleure façon d’éviter d’acheter des AirPod contrefaits est de passer par Apple ou un revendeur agréé Apple et de ne pas rechercher des offres trop belles pour être vraies.

Restez en sécurité là-bas !

