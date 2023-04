iOttie élargit la gamme de chargeurs Velox MagSafe avec un nouveau support de voiture Pro activement refroidi, plus

iOttie fabrique certains de nos supports de voiture pour iPhone préférés depuis des lustres maintenant, et aujourd’hui, deux nouvelles offres ont fait leur apparition pour les propriétaires d’iPhone 14. L’élargissement de sa gamme Velox plus haut de gamme comprend une paire de nouveaux accessoires qui atterrissent à chaque extrémité du spectre. Il y a le support phare Velox Pro qui arrive au sommet de sa catégorie, avec le Velox Mini à un prix plus abordable. Les deux nouveaux chargeurs MagSafe sont désormais disponibles à l’achat avant l’expédition la semaine prochaine également.

iOttie lance deux nouveaux chargeurs de voiture Velox MagSafe

iOttie a lancé sa gamme Velox d’équipements MagSafe pour la première fois en 2021, depuis lors, l’a élargie année après année avec de nouveaux facteurs de forme. J’ai participé à de nombreuses versions dans le passé, et aujourd’hui, nous obtenons de nouvelles offres haut de gamme dans l’écurie de la marque.

Le nouveau iOttie Velox Pro MagSafe Mount fait la une des derniers débuts en tant que chargeur MagSafe le plus haut de gamme de la marque à ce jour. Arrivant avec un design (form factor) de support de tableau de bord, toutes les technologies de charge réelles se montent sur votre véhicule avec une base à ventouse. Il n’y a pas de bras télescopique, mais un support à rotule relie le patin magnétique au reste de l’appareil pour régler son angle de vue.

En ce qui concerne les capacités de charge réelles, iOttie propose son offre la plus performante à ce jour. Le support Velox Pro dispose bien sûr de la technologie MagSafe, mais le soutient avec un ventilateur intégré pour aider à refroidir votre appareil pendant qu’il fait le plein. Dans ce que iOttie a appelé la technologie CryoFlow, le chargeur détectera automatiquement le moment où votre smartphone a été monté magnétiquement afin de commencer à refroidir l’ensemble de l’appareil. Si vous avez déjà chargé votre smartphone dans la voiture pendant les trajets d’été, vous savez à quel point les choses peuvent devenir chaudes, et iOttie met fin, espérons-le, à ces douleurs.

Malgré cette mise à niveau des anciens chargeurs, le dernier d’iOttie ne propose toujours que des taux de charge de 7,5 W. Le support lui-même est également exclusivement conçu pour les derniers appareils d’Apple, l’intégration de l’iPhone 14 étant rejointe par la compatibilité avec les combinés des séries iPhone 12 et 13. Ainsi, bien qu’ils puissent prendre en charge des vitesses allant jusqu’à 15 W à partir de l’équipement MagSafe officiel, iOttie ne soutient pas les conceptions haut de gamme avec cette spécification MagSafe très recherchée.

Toute cette technologie de chargeur de refroidissement unique vaut au iOttie Velox Pro MagSafe Mount le prix de 74,95 $. Il sera officiellement expédié la semaine prochaine et est maintenant disponible à l’achat sur Amazon.

Rejoignant le modèle haut de gamme, iOttie est également sorti aujourd’hui avec le nouveau support de voiture Velox Mini. Ce chargeur MagSafe offre les mêmes vitesses de 7,5 W, mais sacrifie la nouvelle technologie de refroidissement. Sa conception d’aération vous permet toujours de garder votre iPhone 14 en vue pendant les trajets quotidiens et les trajets en voiture, sans un design (form factor) aussi flexible que son homologue de montage sur tableau de bord. Contrairement à son alternative haut de gamme, ce modèle abandonne le chargeur USB-C inclus, vous devrez donc fournir le vôtre pour compléter le package.

Ces compromis devraient, espérons-le, aider à justifier le prix inférieur de 39,95 $. Il est également maintenant disponible à l’achat sur Amazon et sera expédié la semaine prochaine pour commencer le mois de mai.

