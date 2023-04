Hands-on : Cette nouvelle station de charge 5 en 1 est-elle un incontournable pour les utilisateurs d’Apple ?

J’ai passé en revue d’innombrables chargeurs 3 en 1, 4 en 1 et tout-en-un qui promettent d’être les meilleurs, des marques sans nom aux marques haut de gamme. Pour la plupart, ils font le travail. Ils sont capables de recharger mes trois appareils Apple, mon iPhone, mes AirPods et mon Apple Watch. Mais avec chacun il y a toujours un sacrifice. Soit c’est trop cher, fait du mauvais matériau, les indicateurs LED sont trop brillants, le support ne pivote pas assez, etc. Mais il semble que la nouvelle station de charge VOXN de Zeera coche à peu près toutes les boîtes dont j’aurais jamais besoin. Voici ce qui le distingue des autres.

À première vue, la station de charge ZOXN fonctionne comme n’importe quel autre concentrateur de charge 3 en 1. Il dispose d’un support compatible MagSafe pour votre iPhone qui a un joli pivot vertical pour de meilleurs angles de vision. Il a un endroit pour charger votre Apple Watch et dispose également d’un chargeur sans fil destiné à charger des écouteurs ou un autre téléphone compatible Qi.

Voici les spécifications :

Support de charge compatible MagSafe qui charge jusqu’à 15 W (7,5 W pour les iPhones)

Chargeur Apple Watch qui charge à 5W

Chargeur sans fil Qi chargeant à 5W

La base est belle et solide, vous assurant de ne pas emporter la station de charge avec vous lorsque vous retirez l’iPhone du support. Il est fait de plastique mais a une finition brossée qui le fait ressembler à du métal et a ensuite une finition Alcantara douce au toucher pour la base. Dans la boîte, vous obtenez également un câble USB-C vers USB-C très haut de gamme de 2 mètres, et il est possible d’inclure une brique de charge GaN de 65 W pour seulement 25 $.

Qu’est-ce qui distingue cela du reste?

Le premier aspect qui mérite d’être noté est que le deuxième chargeur est également compatible avec MagSafe, ce qui indique que vous pouvez placer vos AirPods en toute confiance, sachant qu’il sera aligné et chargé. J’ai pensé que c’était une bonne idée.

Vous remarquerez alors peut-être qu’il y a un bouton en caoutchouc jaune sur la partie inférieure droite de la station de charge, qui a deux fonctions. Si vous le maintenez enfoncé, il agit comme un coupe-circuit, ce qui indique qu’il coupera l’alimentation de toutes les stations de charge. Donc, si vous voulez simplement utiliser la station comme support ou si vous avez besoin de couper le courant pour une raison quelconque, vous avez maintenant cette capacité. Mais il agit également comme une bascule de lumière. L’arrière de la station de charge est doté de LED intégrées, agissant comme une veilleuse ou une veilleuse avec trois réglages de luminosité différents. Des fonctionnalités comme celles-ci aident vraiment à améliorer l’expérience utilisateur et à augmenter la qualité de vie d’un produit.

Cela ne s’arrête pas là – vous avez également une bascule au bas du chargeur qui coupe en fait la lumière des indicateurs d’alimentation. J’adore cette fonctionnalité ! Je déteste toujours quand les voyants LED sont brillants, surtout la nuit quand j’essaie de dormir. Cela ne coupe pas l’alimentation de la station, mais couvre plutôt l’indicateur lumineux afin qu’il ne cause pas de distractions s’il est utilisé sur une table de chevet.

Enfin, ils ont également inclus un port USB-A à l’arrière pour pouvoir charger un quatrième appareil avec un câble jusqu’à 10W. Cela indique que vous pouvez charger jusqu’à quatre appareils différents avec cette seule centrale électrique.

Prix ​​et disponibilité

La station de charge VOXN est disponible aujourd’hui en deux options d’achat différentes. Vous pouvez obtenir la station de charge et le câble pour 75,99 $, ce qui, à mon avis, est une valeur immense. D’autres stations comme celle-ci coûteraient 150 $ ou plus ! Vous pouvez également opter pour la version à 100 $ qui comprend une très belle brique de charge GaN de 65 W avec deux ports USB-C et un port USB-A – un autre vol pour la valeur.

Conclusion

Si vous recherchez un chargeur de table de chevet avec quelques astuces dans sa manche qui ne vous ruinera pas, je vous recommande fortement d’essayer le ZOXN. Il peut charger vos trois principaux appareils Apple, dispose d’un port supplémentaire pour charger un quatrième appareil, dispose d’une lampe de chevet intégrée et résout le problème de luminosité de l’indicateur lumineux auquel je suis toujours confronté. Et, pour seulement 25 $ de plus, ils ajoutent un bloc d’alimentation de 65 W qui peut être utilisé avec le support mais qui pourrait également être utilisé pour charger votre MacBook. Je suis un fervent partisan d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour votre argent, et cela mérite ma recommandation.

