Smartphones plus vendus : Vérifiez les chiffres catastrophiques !

Le dernier rapport de l’International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker a révélé que les expéditions mondiales de smartphones ont diminué de 14,6 % d’une année sur l’autre pour atteindre 268,6 millions d’unités au premier trimestre 2023 (1T23). Il s’agit du septième trimestre consécutif de baisse. Alors que le marché continue de se débattre avec une demande tiède, l’inflation et les incertitudes macroéconomiques. La baisse est supérieure aux 12,7% IDC précédemment prévus, mais les résultats ne sont pas surprenants. Les stocks sont restés élevés dans toutes les régions. Cependant, il est en bien meilleure forme qu’il y a six mois grâce à des expéditions réduites et à de fortes activités promotionnelles.

Les livraisons mondiales de smartphones continuent de baisser au premier trimestre 2023, mais une reprise est attendue d’ici la fin de l’année

« L’industrie traverse une période de compensation et d’ajustement des stocks. Nabila Popal, directrice de recherche au sein de l’équipe Worldwide Tracker d’IDC, a déclaré que les acteurs du marché sont prudents et utilisent une approche conservatrice au lieu de déverser plus d’actions dans le canal pour rechercher des gains temporaires en parts de marché. Elle pense que c’est la chose intelligente à faire si nous voulons éviter une situation malsaine comme 2022.

En Chine, la baisse a été proche de 12 %. C’est un peu plus que prévu malgré la récente réouverture du marché. Les consommateurs accordent la priorité aux voyages et aux divertissements plutôt qu’aux achats de smartphones et l’incertitude persiste, ce qui affaiblit la confiance des consommateurs. Les marchés développés comme les États-Unis et l’Europe de l’Ouest ont mieux résisté que d’autres avec des baisses de 11,5 % et 9,4 % respectivement. Les marchés émergents comme APeJC, CEE et MEA ont connu des baisses plus importantes de 17 à 20 %.

Des discussions récentes avec les équipementiers et la chaîne d’approvisionnement suggèrent que l’industrie des smartphones gagne en confiance dans un retour à la croissance à la fin de cette année et en 2024. Le plus grand recul du côté de l’offre au cours des derniers mois a principalement concerné les marques qui desservent le milieu et le bas de gamme du marché. . C’est généralement là que la concurrence est forte et que les marges sont faibles. En règle générale, ces joueurs hésitent davantage à se remettre en marche, et même si cela peut toujours être le cas, nous commençons à voir des signes d’optimisme croissant parmi cette foule », a déclaré Ryan Reith, vice-président du groupe avec l’équipe Worldwide Tracker d’IDC.

La baisse des ventes de smartphones est le signe d’un ralentissement économique

Il est important de suivre de près le marché car une reprise est attendue d’ici la fin de l’année. Mais il reste encore 3 à 6 mois difficiles à venir. Tout le monde est anxieux de savoir exactement quand le vent tournera. Et veut être le premier à surfer sur la vague de la reprise. Cependant, c’est une situation délicate. Quiconque se lance trop tôt se noiera dans les stocks excédentaires. Aujourd’hui plus que jamais, il est important de suivre de près le marché. Sauf éléments imprévus, IDC s’attend à ce que le marché passe en territoire positif au troisième trimestre. Et voyez une croissance saine à deux chiffres d’ici le trimestre des fêtes.

