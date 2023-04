Xiaomi Redmi Note 12R Pro sera lancé le 29 avril, consultez les spécifications et le design

La sous-marque de Xiaomi, Redmi, devrait lancer son dernier smartphone, le Redmi Note 12R Pro, le 29 avril. Le Redmi 12R Pro sera un ajout à la série Redmi 12 déjà existante. Comme d’habitude, nous nous attendons à voir une gamme de fonctionnalités intéressantes.

Caractéristiques du Redmi Note 12R Pro

L’une des principales caractéristiques du Redmi Note 12R Pro est son système de caméra. Le téléphone comportera un capteur 48MP comme appareil photo principal. Cependant, nous n’obtenons pas encore d’informations sur la deuxième caméra. Selon d’autres sources, la deuxième caméra pourrait être un objectif macro ou un capteur de profondeur. La configuration de la caméra sera logée dans une bosse de caméra rectangulaire à l’arrière, avec une lampe de poche LED.

Le smartphone comportera également un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté. Ce sera un peu différent des scanners d’empreintes digitales sous-affichage que la société a utilisés dans d’autres séries Redmi 12. Le bouton d’alimentation fera donc office de lecteur d’empreintes digitales. Le téléphone sera livré avec un écran OLED, similaire aux autres séries Redmi 12.

En termes de performances, le Redmi Note 12R Pro sera livré avec une connectivité 5G, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Ces spécifications indiquent que le téléphone sera un appareil hautes performances, capable d’exécuter plusieurs applications et de gérer facilement des tâches intensives. Pour le moment, nous n’avons aucune information concernant le chipset.

Couleurs, prix et disponibilité du Redmi Note 12R Pro

L’affiche publicitaire partagée par Xiaomi révèle que le Redmi 12R Pro sera disponible en trois options de couleurs différentes. Nous aurons Gold, Black et Silver. Néanmoins, plus de couleurs peuvent être annoncées lors de l’événement de lancement.

Dans l’ensemble, le Redmi 12R Pro semble être un ajout prometteur à la série Redmi 12. Sa configuration d’appareil photo, son scanner d’empreintes digitales et ses spécifications hautes performances en font une option attrayante pour tous ceux qui recherchent un nouveau smartphone. Nous devrons attendre le lancement officiel le 29 avril pour obtenir plus de détails sur le prix et la disponibilité du téléphone.

