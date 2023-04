Les Radeon 7800 XT et 7700 XT d’AMD pourraient être annoncées autour de Computex le mois prochain

Pourquoi c’est important : il y a des indices qu’AMD prépare des GPU RDNA 3 de milieu de gamme, mais la société peut prendre son temps pour les mettre sur le marché. Le marché des GPU a définitivement besoin de plus de concurrence dans ce segment, mais avec les joueurs rejetant le RTX 4070, cela ne devrait surprendre personne que Team Red ne soit pas intéressé à tomber dans un piège de prix si NVIDIA décidait de réduire ses offres Ada.

La Radeon RX 7900 XT d’AMD est actuellement la deuxième carte graphique haut de gamme la plus vendue sur Amazon, et le modèle XFX Speedster Merc310 coûte actuellement 797,30 $, soit 16 % de réduction sur son prix catalogue. Comme l’a noté Steven dans son analyse approfondie de la carte par rapport au RTX 4070 Ti au prix similaire, le RX 7900 XT est plus rapide en rastérisation et offre plus de VRAM, c’est donc un choix facile pour les personnes qui ne se soucient pas beaucoup du ray tracing. performance.

Cependant, de nombreux joueurs attendaient que Team Red propose des offres de milieu de gamme à un prix plus acceptable. Jusqu’à présent, la société a été relativement silencieuse sur ce front, bien que nous sachions qu’elle n’est pas occupée à créer un concurrent RTX 4090 basé sur l’architecture RDNA 3, car cela va à l’encontre de la philosophie générale d’AMD d’équilibrer les prix et les performances compétitives.

En regardant la dernière enquête Steam, vous pouvez clairement voir que les GPU NVIDIA dominent pratiquement, le RTX 3060 étant le plus populaire dans l’ensemble. AMD doit se renforcer dans le segment de valeur où Intel cherche également à gagner du terrain avec ses GPU Alchemist, qui ont tous subi des baisses de prix au cours des dernières semaines.

La rumeur dit que nous verrons RX 7800 XT, RX 7700 XT et une couverture de rupture RX 7600 autour de Computex cette année, bien qu’il soit possible que les deux premières cartes soient gardées secrètes plus longtemps en raison de problèmes de rendement avec le Navi 31 et Navi 32 meurt.

On dit même qu’AMD travaille sur un RX 7800 XTX pour éloigner davantage de joueurs du RTX 4070 Ti, mais la société a reporté indéfiniment les plans de sortie jusqu’à ce qu’elle puisse résoudre le taux élevé de défauts de fabrication lors des essais de production. Les prétendues caractéristiques de la nouvelle carte incluent un GPU Navi 32 avec 70 unités de calcul (8 960 cœurs de shader) et 64 mégaoctets de cache Infinity répartis sur 4 matrices de mémoire (MCD) et 16 gigaoctets de mémoire GDDR6 de 21 Gbit/s connectés sur un 256-bit bus large – le tout à un TBP de 300 watts.

En descendant plus bas dans la pile, le RX 7800 XT devrait se situer quelque part entre un RX 6900 XT et le RTX 4070 Ti en termes de performances de rastérisation. Cette carte utilise soi-disant le dé Navi 32 complet, de sorte qu’elle contiendrait un total de 60 unités de calcul (7 680 unités de shader). Les MCD, la taille du cache Infinity et la taille de la mémoire GDDR6 sont tous les mêmes, mais le TBP devrait se situer entre 250 et 285 watts.

Une version réduite du GPU Navi 32 sera utilisée pour le RX 7700 XT, qui devrait aller contre le prochain RTX 4060 Ti de NVIDIA. Il est pratiquement confirmé que cette dernière carte dispose d’un modeste huit gigaoctets de VRAM, tandis que l’homologue Team Red aura 12 gigaoctets de GDDR6. Sinon, le reste des caractéristiques de conception comprend 54 unités de calcul, 48 mégaoctets de cache Infinity et un TBP de 225 watts.

Naturellement, AMD ne sait pas comment fixer le prix de ces GPU sans trop manger dans ses marges et en les rendant également intéressants pour que ses partenaires constructeurs AIBs (Partenaires constructeurs) s’intègrent dans des cartes personnalisées. Jusqu’à présent, les joueurs rejettent l’offre Ada de milieu de gamme de NVIDIA, et le RTX 4070 Ti voit une demande encore plus faible, même à 815 $. Dans le même temps, les sites de ventes n’ont pas encore liquidé le stock de la série RX 6000, même après qu’AMD ait réduit les prix de cartes telles que les RX 6800 XT et RX 6950 XT.

Ensuite, il y a le RX 7600, qui peut également être révélé au Computex et pourrait être d’une grande valeur pour de nombreuses personnes qui jouent encore en 1080p. La prochaine carte a le potentiel d’offrir des niveaux de performances de rastérisation RX 6750 XT, mais la capacité VRAM limitée indique qu’elle pourrait avoir du mal à se vendre même à 300 $.

