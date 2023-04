Les prochains modèles d’iPhone 15 Pro seront des bêtes d’enregistrement vidéo !

Quoi qu’il en soit, les iPhones sont généralement équipés d’un système de caméra très performant. Mais récemment, Apple a continuellement diffusé des campagnes publicitaires mettant en évidence les prouesses d’enregistrement de ses appareils. Et avec la série iPhone 15, en particulier les modèles Pro, Apple pourrait faire passer les choses au niveau supérieur.

Un pronostiqueur vient de laisser tomber des indices concernant les capacités d’enregistrement vidéo de l’iPhone 15 Pro et Pro Max. Selon le tweet, Apple met davantage l’accent sur les capacités de capture d’images des deux prochains iPhones haut de gamme. Cela pourrait éventuellement causer de gros problèmes pour la série Galaxy S24.

L’inclusion du port Thunderbolt 3 sur les modèles iPhone 15 Pro est le plus gros indice

Le pronostiqueur, @analyst941, récemment signalé qu’iOS 17 débloquera des fonctionnalités pour les modèles d’iPhone 15 Pro. Et la plupart de ces fonctionnalités déverrouillées tournent autour de l’inclusion d’un port Thunderbolt 3 USB-C. Mais l’inclusion du port est là pour une raison.

Selon @analyst941, Apple a « fortement investi » dans les capacités d’enregistrement vidéo des téléphones. Oui, les capacités d’enregistrement haute résolution et à fréquence d’images élevée ne sont pas nouvelles. Les précédents modèles d’iPhone 14 Pro excellaient également dans ce domaine. Mais cette fois, Apple relèvera la barre en introduisant des fonctionnalités de « Sortie d’enregistrement ».

Cependant, le pronostiqueur n’a pas expliqué davantage quelles seraient réellement les fonctionnalités. Mais il a déclaré qu’il serait possible d’importer des données sur des postes de travail avec les modèles d’iPhone 15 Pro. Pourquoi est-ce important? Eh bien, auparavant, l’importation de vidéos depuis l’iPhone était une tâche difficile.

Tout d’abord, vous devez démarrer l’application iTunes pour commencer le processus de transfert. Ensuite, vous devez attendre des heures si les vidéos sont trop volumineuses. Oui, vous pouvez choisir la méthode alternative : utiliser un service de stockage en nuage pour synchroniser vos données.

Même avec la méthode alternative, vous devez encore attendre longtemps pour obtenir les vidéos de grande taille sur votre ordinateur principal à partir des iPhones. Eh bien, avec les appareils iPhone 15 Pro, le processus sera grandement simplifié.

De meilleurs taux de transfert signifient une importation vidéo plus rapide et plus de fonctionnalités !

Avec iOS 17, Apple introduira apparemment une fonctionnalité exclusive sur les modèles d’iPhone 15 Pro. Il permettra aux utilisateurs de transférer des tas et des tas de données en quelques secondes. Le dernier iPad Pro bénéficie déjà d’une fonctionnalité similaire à ce que les prochains iPhones haut de gamme apporteront.

Au cas où vous ne le sauriez pas, l’iPad Pro peut détecter le stockage externe lorsque vous connectez des périphériques via le port Thunderbolt. La même fonctionnalité pourrait se retrouver dans les appareils iPhone 15 Pro. Mais les fonctionnalités exclusives pourraient ne pas s’arrêter là. Vous pourrez peut-être connecter les modèles Pro à un moniteur externe et profiter d’une sortie vidéo 4K.

Ce serait certainement un régal pour les créateurs de contenu, leur permettant de tirer le meilleur parti de l’Apple A17 Bionic que les modèles d’iPhone 15 Pro emballeront. Apple pourrait même introduire la prise en charge de l’enregistrement vidéo 8K pour les prochains modèles Pro.

Après tout, le 4K 60FPS fait partie de la gamme depuis 2017. De plus, les appareils Galaxy avaient la fonction d’enregistrement 8K depuis le S20 ! Et n’oublions pas qu’Apple équipera les modèles d’iPhone 15 Pro d’appareils photo haut de gamme. Du moins, c’est ce que les rumeurs précédentes ont laissé entendre. Même si l’enregistrement 8K n’est pas possible, Apple pourrait améliorer un peu plus l’expérience 4K.

Fondamentalement, les spéculations sur les modèles d’iPhone 15 Pro sont assez folles pour le moment. Nous ne pouvons rien dire avec certitude avant qu’Apple ne publie les appareils. Jusque-là, restez à l’écoute car nous vous tiendrons certainement au courant lorsque de plus amples informations sur les appareils seront disponibles.

