Xiaomi 13 Ultra détrôné iPhone 14 Pro Max en stress test

Il est indéniable que le Xiaomi 13 Ultra est l’une des plus grandes sorties de smartphone de l’année. Non seulement il apporte des spécifications ultra, mais il fait également passer la photographie sur smartphone à un niveau supérieur. Mais qu’en est-il de la stabilité de ses performances ? Est-il à la hauteur du surnom « Ultra », ou est-ce juste un autre appareil phare très instable ?

Eh bien, MrWhoseTheBoss a pris la responsabilité de répondre à la question. Le YouTuber a mis le Xiaomi 13 Ultra contre l’iPhone 14 Pro et a exécuté Geekbench 6 sur les deux appareils. Et comme le dit le titre de l’article, Xiaomi a pris les devants ! Mais la partie la plus intéressante est que l’avance était très perceptible.

Xiaomi 13 Ultra bat l’iPhone 14 Pro Max avec un refroidissement supérieur

MrWhoseTheBoss a effectué un certain nombre de tests sur le Xiaomi 13 Ultra et a comparé les résultats avec l’iPhone 14 Pro Max. Alors que les autres tests étaient intéressants, le principal point fort de la vidéo était le test d’effort. Comme vous pouvez le deviner, le chipset A16 Bionic de l’iPhone 14 Pro Max était supérieur en termes de performances.

Après tout, le Xiaomi 13 Ultra a Snapdragon 8 Gen 2, qui est un chipset relativement moins puissant que l’A16 Bionic. Mais les choses deviennent intéressantes lorsque vous insistez sur les deux téléphones. Cependant, avant d’en arriver aux résultats, vous devez noter que l’iPhone 14 Pro Max ne dispose pas d’un refroidisseur à chambre à vapeur robuste.

En comparaison, le Xiaomi 13 Ultra utilise une solution propriétaire qui contrôle la température lorsque vous repoussez les limites de l’appareil. Pour être exact, Xiaomi a affirmé que son produit phare peut fonctionner plus froid que ses concurrents tout en enregistrant des vidéos 4K à 60 FPS. Au cas où vous ne le sauriez pas, l’enregistrement 4K à 60 FPS est très éprouvant pour les téléphones.

Pour en revenir au Wild Life Extreme Stress Test, il semble que l’iPhone 14 Pro Max commence à perdre des performances plus rapidement que le Xiaomi 13 Ultra. En fait, la différence est si grande que vous pourriez même appeler l’iPhone le plus haut de gamme un appareil très instable.

Quelle était la différence

À la fin du test de résistance, les performances de stabilité du Xiaomi 13 Ultra étaient de 80,8 %. Le score le plus bas pour l’appareil était de 2999, ce qui est un nombre très respectable. Au contraire, l’iPhone 14 Pro Max avait le score le plus bas de 2216. En comparaison, l’iPhone 14 Pro Max avait 783 points de retard sur le produit phare de Xiaomi.

Mais qu’en est-il de la stabilité des performances de l’iPhone 14 Pro Max ? Eh bien, alors que le Xiaomi 13 Ultra avait une note de 80,8 %, l’iPhone 14 Pro Max s’est retrouvé avec une note de 65,8 %. Encore une fois, la différence entre les deux produits phares est assez énorme. Et il va sans dire que Xiaomi a pris une énorme avance à cet égard.

Cela dit, l’Apple A16 Bionic et le Snapdragon 8 Gen 2 sont produits en série sur la même architecture 4 nm de TSMC. Ce n’est donc pas comme si le processus de fabrication du SoC avait donné une avance à Xiaomi 13 Ultra. Il s’agit plutôt de la solution de refroidissement passif que le fabricant chinois a intégrée à l’appareil.

Maintenant, juste parce que le Xiaomi 13 Ultra a battu l’iPhone 14 Pro Max lors du test de résistance, l’histoire pourrait être différente pour d’autres produits phares. Fondamentalement, il appartient aux fabricants de déterminer la qualité d’un refroidisseur passif qu’ils emballent dans leurs produits phares. Et pour le cas de Xiaomi, il semble que le constructeur ait tout misé.

D’autre part, il est indéniable qu’Apple a lésiné sur le département de refroidissement. Espérons que nous verrons une solution remaniée dans la série iPhone 15 avec le chipset A17 Bionic.

