Dropbox accuse l’IA et l’économie d’avoir licencié 500 personnes

Qu’est-ce qui vient de se passer? L’intelligence artificielle provoque à nouveau des pertes d’emplois. Cette fois, le géant du stockage en nuage Dropbox a annoncé qu’il licenciait environ 500 employés, soit l’équivalent de 16 % de ses effectifs, en raison de la conjoncture économique fragile et de la nouvelle concentration de l’entreprise sur l’IA.

Le PDG de Dropbox, Drew Houston, a annoncé hier la décision « difficile » dans un message publié sur le site Web de l’entreprise.

Houston a déclaré que même si l’activité de Dropbox est toujours rentable, sa croissance ralentit. Une partie du ralentissement est due à « la maturation naturelle » des activités existantes de l’entreprise, mais le facteur le plus récent est le ralentissement économique qui a poussé tout le monde, d’Amazon à Google, à licencier du personnel. Houston affirme que la crise a mis la pression sur les clients et, par conséquent, sur les activités de Dropbox.

Plus que l’économie et le ralentissement de la croissance de Dropbox, Houston affirme que la principale raison derrière les licenciements est que « l’ère de l’IA de l’informatique est enfin arrivée ».

« Dans un monde idéal, nous déplacerions simplement les gens d’une équipe à une autre », a écrit Houston. « Et nous l’avons fait dans la mesure du possible. Cependant, notre prochaine étape de croissance nécessite un mélange différent de compétences, en particulier dans l’IA et le développement de produits à un stade précoce. Nous avons fait appel à de grands talents dans ces domaines au cours des deux dernières années. ans et il nous en faudra encore plus. »

Houston a déclaré qu’il rationalisait l’entreprise dans le cadre des changements en consolidant ses activités Core et Document Workflows et en apportant des ajustements aux équipes de développement de produits.

« Les changements que nous annonçons aujourd’hui, bien que douloureux, sont nécessaires pour notre avenir », note Houston. « Je suis déterminé à faire en sorte que Dropbox soit à l’avant-garde de l’ère de l’IA, tout comme nous étions à l’avant-garde du passage au mobile et au cloud. Nous aurons besoin de tout le monde sur le pont, car l’intelligence artificielle nous donne les outils pour réinventer nos métiers existants et en inventer de nouveaux. »

Les employés qui perdent leur emploi auront droit à seize semaines de salaire, avec une semaine de salaire supplémentaire pour chaque année d’ancienneté chez Dropbox et six mois de couverture médicale. Ils peuvent également conserver les appareils de l’entreprise tels que les téléphones et les ordinateurs portables pour un usage personnel, et ils auront accès gratuitement à des services de placement et à un coaching de carrière.

Les réductions ont également été annoncées dans un dossier auprès de la SEC qui a révélé que la société engagerait des frais d’environ 37 à 42 millions de dollars en relation avec les réductions.

Dropbox est l’une des plus grandes entreprises américaines à citer l’IA comme raison des pertes d’emplois. Plus tôt ce mois-ci, Bluefocus Intelligent Communications Group Co, l’une des plus grandes sociétés chinoises de médias et de relations publiques, a déclaré qu’elle prévoyait de remplacer ses rédacteurs et graphistes externes par des modèles d’IA génératifs.

Les entreprises pourraient transformer des IA en responsables des ressources humaines, mais une enquête récente a montré que les deux tiers des Américains ne voudraient pas postuler à un poste chez un employeur qui utilise l’intelligence artificielle pour faire des choix d’embauche. Et encore plus sont opposés à ce que l’IA prenne la décision finale d’embauche.

