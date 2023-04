Dropbox licencie des employés, l’IA mange plus d’emplois !

Alors que l’économie mondiale s’effondre, de plus en plus d’entreprises passent en mode sans échec et appliquent des mesures d’austérité. Dans une histoire similaire, Dropbox licencie des employés pour économiser sur les coûts de fonctionnement. Cette fois, l’entreprise dit au revoir à 500 employés, soit près de 16 % de son effectif total. Le PDG de la société, Drew Houston, a déclaré que les licenciements étaient dus à une économie difficile.

Dropbox travaille à la création de sa division IA, et ces suppressions d’emplois ont un grand objectif à servir. En écrivant sur son Twitterdit Houston,

« Dans un monde idéal, nous déplacerions simplement les gens d’une équipe à une autre. Et nous l’avons fait dans la mesure du possible. Mais notre prochaine étape de croissance nécessite un mélange différent de compétences, en particulier dans l’IA et le développement de produits précoces. Nous avons fait venir de grands talents dans ces domaines au cours des dernières années, et nous en aurons besoin de plus.

Dropbox licencie des employés pour développer sa division IA…

Le PDG de Dropbox affirme que le changement est essentiel pour l’entreprise car elle prévoit de consolider son flux de travail documentaire et son cœur de métier. La société apportera également les ajustements nécessaires à ses équipes de développement de produits. Houston a déclaré que malgré les conditions économiques difficiles, Dropbox est toujours une entreprise rentable.

De plus, les licenciements de Dropbox peuvent être considérés comme une « maturation naturelle » de l’activité de l’entreprise. Il continue à dire,

« Les changements que nous annonçons aujourd’hui, bien que douloureux, sont nécessaires pour notre avenir. Je suis déterminé à faire en sorte que Dropbox soit à l’avant-garde de l’ère de l’IA, tout comme nous étions à l’avant-garde du passage au mobile et au cloud. Nous aurons besoin de tout le monde sur le pont, car l’intelligence artificielle nous donne les outils pour réinventer nos activités existantes et en inventer de nouvelles.

Le PDG de la société s’est montré intéressé par la création d’outils d’IA dans le passé, et les intégrer à ses outils aidera sûrement Dropbox. Cela permettra également à Dropbox de comprendre et de servir ses clients. Depuis 2018, le service d’hébergement de fichiers a ajouté un certain nombre de fonctionnalités alimentées par l’IA. La fonction de reconnaissance automatique de texte est la plus importante d’entre elles.

Cela indique qu’un changement sérieux dans la stratégie de l’entreprise est là pour explorer l’IA. De plus, les employés concernés recevront 16 semaines de salaire, pourront conserver les appareils de l’entreprise pour un usage personnel et bénéficieront d’une assistance médicale pouvant aller jusqu’à six mois. L’aide au placement et le coaching de carrière sont un plus.

