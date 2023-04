La fuite du Motorola Razr 40 Ultra confirme un écran extérieur plus grand

Motorola se prépare à lancer un nouveau smartphone pliable. Jusqu’à présent, nous l’avons considéré comme un suivant pour la série RAZR, un Motorola RAZR 2023. Cependant, cela ne semble plus être le cas. Un nouveau rapport du pronostiqueur Evan Blass indique qu’il sera en fait lancé sous le nom de Motorola Razr 40 Ultra. Compte tenu de ses bonnes raisons de piste, nous avons de bonnes raisons de croire au nouveau surnom. C’est peut-être une question d’opinion, mais pour moi, cela semble moins générique. En plus du nouveau nom, la fuite est également accompagnée de quelques images qui confirment l’affichage extérieur.

Le prochain Motorola Razr 40 Ultra est confirmé avec un écran de couverture plus grand de 3,5 pouces. Les images confirment également un ensemble de styles distincts pour l’écran de couverture. Ainsi, l’utilisateur aura plein d’options pour donner au téléphone un visuel différent une fois plié. Apparemment, il sera possible de le personnaliser davantage. Ce n’est pas une grande surprise, après tout, nous sommes de retour à l’ère des écrans de verrouillage personnalisables.

Les images taquinent avec de multiples options de personnalisation. Les utilisateurs pourront modifier les polices, les couleurs, les sons et le fond d’écran. Ainsi, il sera possible de créer votre propre écran de verrouillage avec un style unique.

Un autre leakster, SamInsider a partagé le prix présumé du Motorola Razr 40 Ultra. L’appareil aura un modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage qui se vendra 1 200 €. Celui-ci sera disponible dans les options de couleur Glacier Blue, Viva Magenta et Phantom Black.

Caractéristiques affirmées du Motorola Razr 40 Ultra

Les premières fuites concernant ce Motorola Razr 40 Ultra, anciennement connu sous le nom de Razr 2023, pointaient vers le Snapdragon 8+ Gen 1. Avec ce chipset, le téléphone ne pourrait pas rivaliser avec le futur Galaxy Z Flip5. Maintenant, les fuites les plus récentes pointent vers le Snapdragon 8 Gen 2. Si tel est le cas, alors l’appareil sera le phare pliable de Morotola pendant toute l’année. Nous avons également entendu parler d’un Moto Razr Lite et d’un Moto Razr+. La marque tease déjà le nouveau téléphone, nous attendons donc une confirmation de ses spécifications dans les semaines à venir. Une chose va sûrement décevoir, sa batterie a une capacité de 2 850 mAh. C’est un pas en arrière par rapport au Razr 2022 qui avait une cellule de 3 500 mAh. Malgré cela, il apportera un taux de rafraîchissement plus élevé – ce qui indique clairement 144 Hz – une première parmi les téléphones pliables.

