Cookie Run Kingdom Tier List 2023 [All Cookies Ranked]

Les jeux de rôle ou RPG sont populaires car vous pouvez choisir votre personnage préféré parmi les nombreux personnages disponibles dans le jeu. Aujourd’hui, nous allons jeter un œil aux meilleurs cookies du jeu Cookie Run Kingdom.

Si vous ne le savez pas, Cookie Run Kingdom est un jeu RPG populaire disponible sur mobile. Il s’agit d’un jeu qui vous permet de choisir les meilleurs cookies, c’est-à-dire les personnages du jeu, pour vous battre et être victorieux. Vous devez non seulement diriger votre royaume, mais également créer un certain nombre de ressources, fabriquer divers objets et prendre également soin de votre royaume.

Ici, vous apprendrez à connaître la liste des personnages de Cookie Run Kingdom qui classe les meilleurs et les pires personnages à choisir dans le jeu. Cookie Run Kingdom est sorti le 19 janvier 2021. Vous pouvez télécharger le jeu gratuitement sur votre Android ainsi que iOS dispositifs.

Cookie Run Kingdom Tier Liste

La liste des niveaux a été divisée en 6 rangs différents. Le rang le plus élevé a les meilleurs personnages et le rang le plus bas a les cookies pas si géniaux du jeu Cookie Run Kingdom.

Liste des royaumes Cookie Run de niveau S+

Biscuit à la crème caillée

Biscuit de coton

Biscuit au cacao noir

Biscuit Éclair

Biscuit au clair de lune

Biscuit Pure Vanille

Biscuit Fée de la Mer

Biscuit Sorbet Requin

Biscuit aux baies sauvages

Liste des royaumes Cookie Run de niveau S

Biscuit flèche au caramel

Biscuit croustillant aux pépites

Biscuit expresso

Biscuit Financier

Biscuit de la reine des glaces

Biscuit au houx

Biscuit aux huîtres

Biscuit parfait

Biscuit à la tarte à la citrouille

Biscuit crêpe aux fraises

Une liste de niveaux Cookie Run Kingdom

Biscuit Affogato

Biscuit aux amandes

Biscuit aux raisins noirs

Biscuit au cacao

Biscuit feuilleté à la crème

Biscuit Kumiho

Biscuit Lapin Lune

Biscuit à la Grenade

Biscuit rebelle

Biscuit Velours Rouge

Biscuit de seigle

Biscuit à l’encre de seiche

Biscuit Chevalier du Thé

Biscuit au lis tigré

Biscuit vampire

Liste des royaumes Cookie Run de niveau B

Biscuit aux fleurs de cerisier

Biscuit Chocolat Noir

Biscuit aux herbes

Biscuit Latté

Biscuit à la réglisse

Biscuit Sauce Mala

Biscuit à la mangue

Biscuit choco à la menthe

Biscuit Framboise

Biscuit au sucre de neige

Biscuit gommeux Twizzly

C Tier Cookie Run Kingdom List

Biscuit lilas

Biscuit Madeline

Biscuit au Lait

Biscuit Pâtisserie

Biscuit aux champignons empoisonnés

Biscuit pétillant

D Tier Cookie Run Kingdom List

Biscuit au piment

Biscuit aux figues

Biscuit à l’igname violet

Biscuit sonique

Biscuit Queues

Biscuit loup-garou

Réflexions finales

Ceci conclut la liste des niveaux de Cookie Run Kingdom qui répertorie les meilleurs et les pires personnages. Avec cette liste de niveaux, vous avez maintenant une bonne idée des personnages que vous devez utiliser et des personnages que vous devez éviter. Maintenant, cette liste de niveaux peut être un peu différente pour les autres joueurs du jeu. Si vous avez une liste de niveaux différente pour les personnages du jeu, n’hésitez pas à les partager ci-dessous dans la section des commentaires.

