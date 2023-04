Les cratères de profit de Samsung alors que la demande de téléphones et de puces mémoire reste faible

Conclusion : les revenus de Samsung au cours des trois premiers mois de 2023 ont totalisé 63 800 milliards de wons (47,5 milliards de dollars), soit une baisse de 18 % d’une année sur l’autre. Cependant, les bénéfices se sont évaporés car l’entreprise a subi une énorme perte dans le secteur des semi-conducteurs. La suite C du géant coréen est toujours optimiste quant à un rebond de la demande des consommateurs au second semestre 2023, mais cela dépend de la reprise économique de la Chine.

L’activité semi-conducteurs de Samsung ne se porte pas bien. La société a enregistré une perte record de 4,6 billions de wons (3,4 milliards de dollars) de la division des puces au premier trimestre 2023, qui avait été l’un de ses principaux moteurs de revenus au cours des dernières années. Cela contraste fortement avec les 8 500 milliards de wons (6,3 milliards de dollars) de bénéfices enregistrés au cours de la même période l’an dernier.

Dans l’ensemble, le bénéfice trimestriel du géant coréen a chuté de 95 % pour atteindre environ 640 milliards de wons (~ 478 millions de dollars), ce qui en fait le pire résultat en 14 ans. L’incertitude économique et la baisse de la demande d’électronique grand public sont en grande partie à blâmer pour les pertes de Samsung, et cela a été encore exacerbé par les fabricants de PC et de smartphones qui ont accumulé des puces afin que leurs usines ne soient pas affamées lorsque la demande reviendra finalement à des niveaux significatifs.

À l’instar de ses concurrents Micron et SK Hynix, Samsung espère que le second semestre de cette année verra une demande accrue de puces de mémoire à mesure que les stocks existants seront éliminés et que les lancements de nouveaux produits inciteront vraisemblablement les consommateurs et les entreprises à se mettre à niveau. Cela dépendra beaucoup de la Chine, qui est le plus grand marché au monde pour les PC, les smartphones et les serveurs.

Entre-temps, le géant coréen de la technologie a réduit sa production de puces mémoire afin d’empêcher de nouvelles baisses de prix et de préserver sa rentabilité à long terme. Les budgets de dépenses de recherche et développement resteront inchangés, car Samsung aime dépenser pendant les périodes de ralentissement économique pour maintenir son avantage concurrentiel. Les développements notables sont le GAA 2 nm et les nœuds de processus 3 nm de 2e génération, le premier devant être utilisé en production de masse dès 2025.

Lors d’un appel aux investisseurs, les dirigeants de Samsung ont noté l’extension du partenariat GPU mobile avec AMD, ainsi que la possibilité que les futurs produits phares puissent à nouveau comporter des chipsets Exynos à partir de l’année prochaine.

La division mobile (MX) de Samsung s’est mieux comportée au cours des trois mois se terminant en mars, grâce à la série Galaxy S23 qui s’est vendue mieux que prévu et à des livraisons globales dépassant celles de l’iPhone d’Apple. La société affirme avoir réalisé un bénéfice de 3,9 billions de wons (2,9 milliards de dollars) grâce à l’unité MX.

Dans le même ordre d’idées, le concurrent SK Hynix a également signalé une perte de bénéfice trimestrielle importante et a déclaré qu’il s’attend à ce que les prix des mémoires poursuivent leur baisse dans les mois à venir. La société coréenne estime que l’appétit des consommateurs pour une mémoire de plus grande capacité et la demande croissante de serveurs hautes performances pour l’intelligence artificielle conduiront à une stabilisation des prix au cours du second semestre de cette année.

