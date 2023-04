Apple aurait reporté la technologie d’écran Apple Watch de nouvelle génération à 2025 ou plus tard

Selon un certain nombre de rapports différents au cours des derniers mois, l’Apple Watch devrait passer de l’OLED au micro-LED à l’avenir. Un nouveau rapport de l’analyste Ross Young aujourd’hui indique cependant qu’Apple a déjà décidé de retarder le basculement…

L’analyste Jeff Pu a rapporté en janvier qu’une Apple Watch Ultra avec la technologie micro-LED et un écran plus grand était sur la bonne voie pour 2024. Bloomberg a corroboré ce rapport peu de temps après, affirmant qu’Apple remplacerait les écrans des «montres Apple haut de gamme» par micro-LED d’ici fin 2024.

Dans un nouveau poste sur Twitter aujourd’huiCependant, l’analyste Ross Young affirme qu’Apple a déjà reporté ce changement au second semestre 2025 au plus tôt. Il n’a pas fourni plus de détails sur le retard, mais avec des délais qui s’étendent aussi loin dans le futur, des retards et des problèmes de production sont à prévoir.

Pour le contexte, l’Apple Watch utilise actuellement des écrans OLED, et ils l’ont fait depuis la sortie du tout premier modèle en 2015. Les panneaux Micro-LED offrent un certain nombre d’améliorations par rapport à l’OLED. La micro-LED peut atteindre des niveaux de luminosité plus élevés et fournir une sortie de couleur plus cohérente que l’OLED.

La micro-LED est également moins sensible aux artefacts de gravure que l’OLED. La technologie micro-LED est également beaucoup plus économe en énergie que l’OLED, ce qui est particulièrement important sur un appareil comme l’Apple Watch, où chaque minute d’autonomie de la batterie compte.

Les écrans Apple Watch de nouvelle génération ont été décrits par Bloomberg comme offrant « des couleurs plus vives et plus éclatantes et la possibilité d’être mieux vu sous un angle ».

La transition vers la micro-LED pour l’Apple Watch intervient alors qu’Apple vise à commencer à utiliser ses propres écrans pour l’iPhone et l’Apple Watch. Actuellement, Apple s’appuie sur des partenaires tels que Samsung et LG pour les écrans qu’elle utilise dans l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch.

