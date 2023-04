Faites des économies : Fitbit Luxe maintenant seulement 90 $ !

Nous savons que le marché du tracker de fitness est en plein essor. La raison en est qu’elles sont beaucoup plus abordables que les montres connectées. Mais en même temps, ils apportent presque les mêmes fonctions et caractéristiques et ont l’air plus élégants. Fitbit fait partie des précurseurs du créneau. C’est pourquoi chaque fois que nous voyons une bonne offre de cette marque, nous voulons que vous en soyez également conscient. Par exemple, le tracker de fitness Fitbit Luxe est maintenant disponible sur Amazon pour 89,95 $ et se décline en trois modèles différents. L’aubaine actuelle représente un rabais de 40 $ par rapport au prix normal de 130 $.

Avantages Fitbit Luxe

Il s’agit du meilleur prix depuis plus d’un mois et se situe à moins de 5 $ du plus bas de 2023. Bien qu’il ne soit pas l’un des nouveaux trackers de fitness phares de la marque, le Luxe fait ses débuts comme l’un de ses produits les moins chers et parvient toujours à proposer un design plus haut de gamme basé sur un écran AMOLED.

Lisez aussi: Meilleurs trackers de fitness de 2023: meilleurs groupes d’activité pour l’argent

Ce modèle peut suivre un large éventail de statistiques, notamment la fréquence cardiaque, l’exercice, la SpO2, etc., et dispose d’une autonomie de 5 jours. Nous ne pouvons pas dire qu’il est livré avec de nombreuses fonctionnalités de smartwatch comme les autres modèles Fitbit. Mais cela peut aider à fournir plus d’informations sur la formation et le bien-être général.

Quant à ses arguments de vente, nous aimerions mentionner les suivants :

Le Fitbit Luxe peut surveiller votre fréquence cardiaque, vos pas, la distance parcourue, les calories brûlées et les habitudes de sommeil.

Le Fitbit Luxe dispose d’un outil de gestion du stress intégré qui détecte votre niveau de stress et propose des exercices de respiration personnalisés.

Le Fitbit Luxe peut accéder à une variété d’applications, y compris la météo, le calendrier, etc., et peut également recevoir des notifications de votre smartphone.

Pour un appareil de sa taille, l’autonomie de la batterie du Fitbit Luxe pouvant atteindre cinq jours sur une seule charge est remarquable.

Le Fitbit Luxe arbore un bracelet qui convient à un usage quotidien dès la sortie de la boîte. Si vous ne l’aimez pas, Amazon propose une variété d’autres articles disponibles pour aussi peu que 9 $.

