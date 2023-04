MediaTek Dimensity 9200+ arrive le 10 mai pour écraser le Snapdragon

Après de nombreuses rumeurs et fuites, c’est officiel, le MediaTek Dimensity 9200+ arrive le 10 mai. Cela peut sembler être une sortie anticipée, mais pour rappel, le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et le Dimensity 9000+ ont également été présentés avant le troisième trimestre 2022. Ce nouveau chipset devrait être la réponse de MediaTek à un éventuel Snapdragon 8+ Gen 2. Dans le même temps, il constituera une meilleure menace pour l’actuel SD8 Gen 2.

MediaTek Dimensity 9200+ sera une légère mise à niveau pour les nouveaux produits phares

Nous nous attendons à ce que la plate-forme soit une légère mise à niveau par rapport au Dimensity 9200. La même chose s’est produite avec les Dimensity 9000 et 9000+. La variante Plus a obtenu une horloge plus élevée pour le cœur du processeur et le GPU. L’architecture, la division centrale, la mémoire et la technologie de processus étaient les mêmes. Nous ne nous attendons pas à ce que Mediatek ou Qualcomm passent au 3 nm cette année, il s’agira donc probablement d’un chipset 4 nm. Bien sûr, nous n’écarterons pas d’éventuelles surprises.

Si tel est le cas, le MediaTek Dimensity 9200+ apportera le FinFET 4 nm. Il y aura une unité centrale Cortex-X3, 3 cœurs ARM Cortex A715 et 4 cœurs ARM Cortex-A510. Le GPU devrait également être le fantaisie Immortalis-G715 MC11. Outre la révélation du Dimensity 9200+, nous pouvons également nous attendre à d’autres versions mineures de la gamme Dimensity.

En fait, Realme organisera également un événement le 10 mai. Il est donc possible que la société tease un appareil phare avec le MediaTek Dimensity 9200+. Par ailleurs, le Realme 11 Pro+ contiendrait un chipset de la série Dimensity 7000. Étant donné que les spécifications divulguées sont un peu éloignées de celles du Dimensity 7200, il pourrait s’agir d’un tout nouveau chipset.

Vivo était l’une des marques pariant sur MediaTek pour ses produits phares. Les Vivo X90 et X90 sont disponibles dans le monde entier et ont récemment fait leurs débuts en Inde. Ces téléphones intègrent le Dimensity 9200 sur un marché encombré d’offres SD8 Gen 2. Selon les rumeurs, la marque s’en tiendrait à ce partenariat pour le Vivo X90S Pro, l’iQOO Neo 8 Pro et l’iQOO 11S. Ces téléphones contiendront probablement le Dimensity 9200+.

