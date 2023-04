Les OLED tactiles pourraient donner aux futurs téléphones des boutons tangibles à l’écran

Vue d’ensemble : la saisie de données sur les premiers appareils mobiles se faisait exclusivement via des boutons physiques. Cette méthode avait certes ses avantages mais consommait également une grande quantité de biens immobiliers. Les écrans tactiles avec des claviers numériques qui pouvaient aller et venir au besoin ont fini par l’emporter (RIP BlackBerry), mais certains aspirent encore à la sensation tactile que procurent les boutons physiques.

Des chercheurs de l’Université Carnegie Mellon expérimentent des dalles OLED tournés vers l’avenir qui peuvent physiquement changer de forme pour simuler des boutons tactiles pour la saisie de texte et plus encore. La technologie implique l’utilisation de pompes hydrauliques miniaturisées qui déplacent le fluide et sont contrôlables individuellement. Ils peuvent être activés ou désactivés comme des pixels sur un écran selon les besoins.

Ce n’est pas la première fois que des scientifiques tentent une telle solution, mais il s’agit peut-être de l’approche la plus avancée à ce jour, car d’autres se sont avérées assez encombrantes. L’ensemble du prototype mesure moins de cinq millimètres d’épaisseur et pèse moins de 40 grammes. Lorsqu’ils sont entièrement activés, les « boutons » s’élèvent de cinq millimètres et sont censés être suffisamment durables pour résister à l’interaction de l’utilisateur.

L’équipe de recherche a démontré plusieurs scénarios d’utilisation potentiels. Outre un clavier de base, la technologie peut également être utilisée pour afficher des chiffres, des icônes ou des emojis. Ils montrent également qu’il est utilisé en conjonction avec un panneau OLED traditionnel pour élever des sections de l’écran.

La technologie est clairement encore à ses débuts, mais le potentiel est là. Certains pourraient même affirmer que c’est un meilleur moyen de tirer parti des dalles OLED flexibles que de pouvoir plier votre téléphone en deux simplement parce que la technologie existe pour le faire. S’il est affiné et mis en œuvre correctement, il a une réelle chance d’imiter les boutons physiques tout en conservant son état plat pour d’autres utilisations. Considérez-le comme le meilleur des deux mondes.

L’article de l’équipe sur le sujet, Flat Panel Haptics: Embedded Electroosmotic Pumps for Scalable Shape Displays, est désormais disponible en ligne si vous souhaitez en savoir plus.

