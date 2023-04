Readdle lance l’application Calendriers révisée pour Apple Watch avec une nouvelle interface utilisateur, 6 cadrans de montre, etc.

Readdle est sorti avec une mise à jour majeure pour son application Calendriers sur Apple Watch. La version est livrée avec ce que la société appelle une nouvelle interface utilisateur « intuitive et fonctionnelle », une demi-douzaine de cadrans optimisés avec les complications de l’application Calendriers, une vue de la liste des tâches, la possibilité d’accepter et de refuser des réunions, etc.

Readdle a partagé la nouvelle de la nouvelle expérience Calendriers pour Apple Watch dans un article de blog ce matin :

À partir d’aujourd’hui, nous déployons une nouvelle expérience améliorée pour les utilisateurs de calendriers sur Apple Watch. Cela indique que vous pourrez voir plus facilement votre agenda, ainsi que créer ou modifier des événements à partir de la montre elle-même. La dernière mise à jour apporte également un design élégant et moderne, avec des illustrations et des animations plus grandes, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires telles que des complications améliorées sur les cadrans Apple Watch.

Voici un aperçu des nouveaux calendriers Readdle pour Apple Watch avec la vue de la liste des agendas à gauche et la vue mensuelle à droite :

Readdle dit que l’interface utilisateur a été « l’interface Apple Watch repensée simplifie le contrôle de votre agenda et vous pouvez facilement basculer entre différentes vues en fonction de vos besoins ».

Outre les nouvelles vues de l’agenda, voici la nouvelle vue de la liste des tâches et à quoi ressemble l’acceptation ou le refus des invitations directement depuis votre poignet :

Une autre partie intéressante de la mise à jour pour Apple Watch est 6 cadrans de montre personnalisés que vous pouvez télécharger et qui incluent les complications de Readdle Calendars pour un accès rapide à l’application.

Vous pouvez les obtenir gratuitement sur le blog de Readdle sur la mise à jour et voici à quoi ils ressemblent :

Readdle’s Calendars: Planner & Organizer est un téléchargement gratuit pour iPhone, iPad, Mac et Apple Watch avec des achats intégrés pour accéder à toutes les fonctionnalités de l’application.

