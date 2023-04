Beosound A5: AirPlay 2, beau, portable, évolutif, réparable, 1049 $ +

Ça sonnait tellement bien, jusqu’à la fin. Le nouveau haut-parleur portable de la société audio de luxe Bang & Olufsen, le Beosound A5, coche de nombreuses cases – mais coûte également plus d’un grand …

La société affirme qu’il peut être utilisé à la fois comme haut-parleur domestique et portable.

Grâce à un indice d’étanchéité à l’eau et à la poussière IP65, le Beosound A5 peut également être emmené à l’extérieur et dans n’importe quelle aventure, sans effort. Avec plus de 12 heures d’autonomie et un chargeur de téléphone sans fil intégré dans le panneau supérieur de l’enceinte, la Beosound A5 est l’enceinte la plus polyvalente de Bang & Olufsen à ce jour et le parfait compagnon audio portable. Il est contrôlé soit par une interface utilisateur élégante, soit directement depuis l’application Bang & Olufsen.

Il contient beaucoup de punch, ainsi que la même technologie de formation de faisceaux que celle du HomePod pleine grandeur.

En tant que haut-parleur portable le plus puissant de Bang & Olufsen à ce jour, le Beosound A5 offre un son puissant où qu’il soit placé. La configuration de pilote à quatre voies avec quatre amplificateurs numériques fournit une puissance combinée de 280 watts, qui peut remplir de grandes pièces avec un son dynamique à 360 degrés. Composé de 1 woofer de 5,25″, de 2 médiums de 2″ et de 1 tweeter de ¾, le Beosound A5 excelle dans la conception et le son à parts égales.

B&O affirme que les deux matériels et logiciels sont conçus pour durer, avec une conception modulaire et un micrologiciel évolutif.

Bang & Olufsen est réputé pour ses produits durables, et le Beosound A5 ne fait pas exception. En plus de son apparence intemporelle, le haut-parleur a été conçu de manière modulaire afin qu’il puisse être facilement entretenu et réparé pour prolonger sa durée de vie si nécessaire au lieu d’être remplacé par un nouveau haut-parleur. Bang & Olufsen continuera à produire les capots avant facilement échangeables dans de nouveaux matériaux et coloris afin que le Beosound A5 puisse évoluer avec le style et l’identité du client. […]

Grâce à la plate-forme logicielle Mozart de Bang & Olufsen, la longévité du Beosound A5 va au-delà du savoir-faire physique et de la conception modulaire. Mozart fournit les fonctionnalités les plus récentes en matière d’audio, de connectivité et de conception de logiciels. Il relie l’héritage du passé, la technologie du présent et l’innovation du futur pour les produits Bang & Olufsen. Le Beosound A5 a la capacité et la capacité d’évoluer avec les nouvelles technologies et de débloquer de nouvelles expériences d’écoute pour les années à venir.