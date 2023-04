Cette nouvelle fonctionnalité WhatsApp vous donne un contrôle total sur vos appels WhatsApp

Enfin, vous pouvez avoir un contrôle total sur tous vos appels WhatsApp, grâce à la dernière mise à jour. Cette dernière mise à jour amène l’application à la version 2.23.9.16 et WhatsApp déploie la mise à jour via le programme bêta de Google Play. Cela indique que la fonctionnalité a déjà passé le stade de développement et est actuellement en phase de test bêta.

La fonction d’appel WhatsApp, qui a vu le jour en 2015, permet aux utilisateurs de passer des appels vocaux sur Internet. Cet ajout supplémentaire a rendu WhatsApp très utile dans le monde entier et a attiré beaucoup plus d’utilisateurs. La communication vocale globale est devenue très simple et pratique grâce à la fonction d’appel vocal de WhatsApp.

La société a travaillé 24 heures sur 24 pour rendre cette fonctionnalité aussi proche que possible des appels vocaux normaux. Au départ, il était très lent, mais il y a eu beaucoup d’améliorations au cours des dernières années pour le rendre bien meilleur qu’avant. Cependant, il existe d’autres fonctionnalités d’appels vocaux que WhatsApp essaie d’ajouter à la fonction d’appel vocal.

La fonctionnalité de réponse aux appels WhatsApp est désactivée

Lors d’un appel vocal normal, il existe d’autres fonctionnalités telles que l’appel en attente, la conférence téléphonique, les messages de réponse rapide et autres. La société a ajouté avec succès les deux premiers, à savoir l’appel en attente et la conférence téléphonique. Cette dernière mise à jour concerne la troisième fonctionnalité qui donne aux utilisateurs la possibilité de répondre avec un message rapide dans la notification d’appel.

Cette fonctionnalité ajoutera un nouveau bouton aux boutons de notification d’appel, ce qui en fera trois boutons. Ce nouveau bouton permettra à l’utilisateur de refuser un appel avec un message à l’appelant. Tout comme nous le faisons pour les appels téléphoniques normaux, vous pouvez répondre par un message rapide pour expliquer la raison pour laquelle vous avez refusé l’appel.

Lorsque la fonctionnalité est enfin disponible, l’utilisateur verra un bouton « Répondre » en plus des boutons « Répondre » et « Refuser » lorsqu’un appel vocal arrive. Si l’utilisateur appuie sur le bouton « Répondre », l’appel est refusé et une boîte de message s’affiche. L’utilisateur tape ensuite son message rapide à l’appelant.

Cette nouvelle fonctionnalité devient pratique dans les situations où le récepteur se trouve être en réunion. Ou tout autre endroit où parler au téléphone n’est pas pratique. L’utilisateur peut rapidement refuser avec un SMs pour que l’appelant sache pourquoi l’appel a été refusé.

Disponibilité de la fonctionnalité de réponse aux appels WhatsApp

Cette nouvelle fonctionnalité est actuellement disponible pour certains bêta-testeurs pour la tester pendant un certain temps. Plus tard, d’autres testeurs auront également l’occasion de le tester. Enfin, si tout va bien, WhatsApp le proposera aux utilisateurs du monde entier. Assurez-vous de toujours garder votre WhatsApp à jour afin de profiter de la fonctionnalité dès sa sortie.

