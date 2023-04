futures voitures électriques : 1 000 km d’autonomie et recharge en 1 minute

Hongqi, une marque chinoise connue pour ses voitures de luxe, a récemment dévoilé les détails de ses nouvelles voitures électriques, les Hongqi E001 et Hongqi E202, qui devraient bientôt arriver sur le marché européen. Le salon de l’automobile de Shanghai a été l’occasion pour la marque de donner plus d’informations sur ses dernières offres, qui promettent jusqu’à 1 000 km d’autonomie et une recharge en une minute, une prouesse impressionnante dans le monde des voitures électriques.

Hongqi dévoile de nouvelles voitures électriques avec une autonomie impressionnante et des temps de charge rapides

Le Hongqi E202 est un gros SUV électrique, tandis que le Hongqi E001 est une berline. Le premier est doté de la batterie Qilin de CATL, qui lui permet de parcourir jusqu’à 1 000 km avec une seule charge. Cependant, la marque n’a pas encore dévoilé les caractéristiques techniques du véhicule. Pendant ce temps, la berline Hongqi E001 est basée sur la plate-forme FME et dispose de roues pouvant tourner jusqu’à 90 degrés, ce qui devrait faciliter la manœuvre du véhicule. La voiture a une autonomie estimée de 850 à 900 km sur le cycle européen WLTP.

La marque n’a pas dévoilé le prix de ses nouvelles voitures électriques, mais les experts du secteur prévoient qu’elle sera compétitive sur le marché. Hongqi vise également les exportations vers l’Europe, avec l’Allemagne, la Norvège, la Suède, les Pays-Bas et la France parmi ses marchés cibles.

Le Hongqi E001 et le Hongqi E202 sont encore au stade de la conception, mais les versions finales devraient ressembler à ce qui a été dévoilé. Le SUV Hongqi E202 sera lancé en Chine en février 2024, tandis que la berline Hongqi E001 sortira en novembre 2023.

L’autonomie de 1 000 km promise par la berline Hongqi E001 est actuellement basée sur le cycle CLTC chinois. Qui est connu pour ses chiffres optimistes. La version initiale de la voiture aura une autonomie de 600 km sur le même cycle, qui pourra être rechargée en une minute seulement grâce à un système d’échange de batterie, similaire à celui de Nio. Ce système permet aux conducteurs d’échanger la batterie de leur voiture à une station désignée contre une batterie entièrement chargée, un peu comme faire le plein d’un véhicule traditionnel avec du carburant.

Futures voitures électriques : 1 000 km d’autonomie et 1 minute de temps de recharge

Le SUV Hongqi E202 dispose d’une architecture 800 volts, similaire aux Kia EV6 et Porsche Taycan, et peut récupérer jusqu’à 300 km en seulement 5 minutes. Cependant, nous ne connaissons pas la puissance de charge maximale. Le SUV dispose également d’un système de conduite autonome, grâce à un LiDAR installé sur le toit. Cela permet à la voiture d’atteindre une autonomie de niveau 3, ce qui indique qu’elle peut gérer la plupart des aspects de la conduite. Mais nécessite tout de même qu’un conducteur humain soit présent et prenne le relais dans certaines situations.

Hongqi n’est pas la seule marque chinoise à viser le marché européen avec ses voitures électriques. Le nouveau venu Zeekr propose déjà des voitures électriques avec une autonomie d’environ 1 000 km. Le SUV Hongqi E202 pourrait être un rival de la berline 001 et du fourgon électrique de Zeekr, le 009. Un importateur aux Pays-Bas a déjà signé un accord avec Hongqi, et la Norvège commercialise ses produits.

Le développement du réseau de bornes de recharge dans le monde s’est accéléré. Mais l’autonomie reste un frein important à l’achat de voitures électriques. Cependant, les batteries à semi-conducteurs pourraient révolutionner l’industrie automobile en permettant à une seule charge de couvrir de plus grandes distances. Plusieurs constructeurs proposent déjà des modèles avec une autonomie d’environ 1 000 km. Et les nouvelles voitures électriques de Hongqi pourraient être un ajout bienvenu au marché.

En conclusion, les nouvelles voitures électriques de Hongqi, les Hongqi E001 et Hongqi E202, offrent une autonomie impressionnante et des temps de charge rapides. Les voitures sont encore au stade de concept. Ils pourraient être compétitifs sur le marché. Ils peuvent être un ajout bienvenu au marché européen. L’autonomie est une préoccupation importante pour les acquéreurs potentiels. Les fabricants doivent développer de nouvelles technologies pour résoudre ce problème.

