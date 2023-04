L’application iOS Pok Pok Playroom pour les enfants obtient «Radio» pour favoriser le développement musical

Suite à une mise à jour du Jour de la Terre, Pok Pok Playroom pour iOS a publié son dernier ajout. La radio est le dernier jouet pour aider les enfants dans le développement et l’exploration musicale, le partage, la narration, la pensée créative, la curiosité, et plus encore.

Au-delà des comptines et de la musique plus traditionnelle pour les tout-petits, Pok Pok a créé Radio pour encourager « les enfants à développer un sentiment d’autonomie et de confiance en soi grâce à la découverte et à l’exploration ».

Cela indique une variété de genres au lancement et une bibliothèque de chansons en expansion au fil du temps.

Obtenez votre rythme avec Radio ! Les enfants navigueront dans une bibliothèque croissante de morceaux de musique fabriqués à la main avec un large éventail de styles et de genres.

Voici à quoi s’attendre avec Radio au lancement :

Profitez de 8 chansons uniques, avec de nouveaux ajouts tout au long de l’année.

Une grande variété de genres, y compris le rock, le reggae, le hip hop, la musique folk et plus encore !

Chaque piste est enregistrée à la main de manière unique par notre concepteur sonore interne.

Les chansons de la radio seront présentées dans le catalogue de jouets Pok Pok, avec de nouveaux groupes jouant dans la salle de concert de la ville et sur les radios trouvées dans House and Shops.

Des mises à jour régulières de la radio aideront à mettre en évidence les vacances et les événements avec de la musique thématique pour de nombreuses occasions spéciales.

Si vous n’avez pas encore vérifié Pok Pok pour vos enfants, c’est une application incroyable que mes propres enfants utilisent – je suis un client payant depuis son lancement. En moins de deux ans, il a remporté un Apple Design Award, un Editors’ Choice Award et livré 17 mises à jour impressionnantes.

Pok Pok Playroom est disponible sur l’App Store avec un essai gratuit de 7 jours.

